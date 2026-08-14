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Farage vence al Conde Binface y recupera escaño en el Parlamento en una elección ridiculizada

LONDRES (AP) — Nigel Farage derrotó el viernes al candidato cómico Conde Binface, que llevaba un cubo de basura en la cabeza, y recuperó el escaño en el Parlamento al que renunció hace un mes para provocar la elección especial, ampliamente ridiculizada.

El líder de Reform UK, Nigel Farage, llega a un centro de votación en Walton on the Naze, el 13 de agosto de 2026, para depositar su boleta para la elección especial de un escaño parlamentario por Clacton on Sea. (AP Foto/Richard Pelham)
El líder de Reform UK, Nigel Farage, llega a un centro de votación en Walton on the Naze, el 13 de agosto de 2026, para depositar su boleta para la elección especial de un escaño parlamentario por Clacton on Sea. (AP Foto/Richard Pelham) AP

Farage, líder del partido antiinmigración Reform UK y a quien algunos ven como un posible próximo primer ministro, renunció de forma abrupta a su escaño en julio en medio de una investigación sobre si no informó de una donación de 5 millones de libras (6,7 millones de dólares) de un multimillonario del sector de las criptomonedas en el extranjero.

Afirmó que se postularía para el escaño vacante para demostrar que contaba con el apoyo de los votantes.

Binface, un candidato reincidente que ha desafiado a primeros ministros en el pasado y el presente, se convirtió en el rival por defecto en un grupo de 34 candidatos después de que los principales partidos boicotearan la campaña al considerarla una maniobra política de Farage.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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