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Fans mexicanos de los 49ers se alistan para el juego en el Estadio Azteca ante los Vikings

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cuando Germán Robles vio por primera vez a San Francisco en un juego de la NFL en el Estadio Azteca, hace poco más de dos décadas, se sorprendió al encontrar a tantos aficionados mexicanos que, como él, eligieron apoyar a los 49ers.

Un aficionado de los 49ers de San Francisco sostiene un balón conmemorativo del partido de la próxima semana ante los Vikings de Minnesota afuera del Estadio Azteca el domingo 15 de noviembre del 2026. (AP Foto/Fernando Llano)
Un aficionado de los 49ers de San Francisco sostiene un balón conmemorativo del partido de la próxima semana ante los Vikings de Minnesota afuera del Estadio Azteca el domingo 15 de noviembre del 2026. (AP Foto/Fernando Llano) AP

Este año, cuando los 49ers enfrenten a los Vikings de Minnesota el próximo domingo en el Estadio Azteca, Robles estará acompañado de miles de seguidores, muchos de ellos integrantes del club oficial del equipo en la Ciudad de México.

San Francisco enfrentó a los Cardinals de Arizona en un juego de temporada regular en el 2005 en la Ciudad de México.

“Fui al juego de 2005 y vi que se juntaba mucha gente. Dije: ‘Tenemos que hacer algo, somos mucha afición, no los había visto nunca y hay que hacer un grupo’”, relató Robles, presidente del club nacional de seguidores de los 49ers.

La idea original surgió en 2005, y varios intentos fallidos por consolidar la agrupación hasta que se formó oficialmente en julio de 2014, el mismo día en que los 49ers inauguraron el Levi’s Stadium.

“Para la primera foto oficial estábamos en la calle entregando volantes y convocando a amigos, vecinos y familiares. Pensé que no iba a venir nadie y, de repente, llegaron 70. Dije: ‘De aquí soy’”, recordó Robles.

El siguiente paso fue hacer crecer el club: crear un logotipo oficial, buscar sedes para ver los partidos los fines de semana y lograr lo más difícil, que los 49ers los reconocieran formalmente.

“Fueron como cuatro años en los que estuve contactándolos hasta que me hicieron llegar la carta de aprobación como club oficial de los 49ers en México”, explicó Robles.

Con el respaldo del equipo, la directiva se enfocó en conseguir patrocinios, levantar un padrón de aficionados para credencializarlos y gestionar descuentos en tiendas y restaurantes para los miembros.

De acuerdo con Robles, hoy suman 100.000 seguidores en sus redes sociales, distribuidos en distintas regiones tanto de México como de Estados Unidos. Sin embargo, el crecimiento más tangible se refleja en sus convocatorias presenciales: mientras que en aquella primera fotografía reunieron a 70 personas, la de esta temporada convocó a 850.

Por ello, previo a la visita del equipo este año, el club organizó una reunión de bienvenida en la explanada del estadio Azteca, recinto donde se disputará el encuentro el próximo domingo por la noche.

“Hicimos este evento para darles este ambiente de porras y que regresen en un futuro”, aseguró Robles. “Pero lo más importante es que sepan que aquí tienen el apoyo incondicional de sus aficionados en México”.

Eso parece innegable.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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