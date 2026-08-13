Familias lloran a víctimas de desastre de ferry en Zimbabue; muertos suben a 46

La ceremonia en honor a las víctimas del hundimiento del ferry en Kariba, Zimbabue, el 13 de agosto del 2026. (AP foto/Mkhululi Thobela) AP

Decenas de dolientes, entre ellos ministros del gabinete, se congregaron en el estadio Nyamhunga de Kariba para rendir tributo a las víctimas del desastre. Los ataúdes fueron colocados en el centro del campo bajo carpas.

El ferry volcó el martes en el lago Kariba. La policía y el organismo gubernamental responsable del ferry aún no han dado un conteo oficial de cuántas personas iban a bordo ni de cuántas siguen desaparecidas. Hay cálculos de que había 153 pasajeros, mientras las autoridades señalan que el envejecido ferry tenía una capacidad de 90. La agencia de gestión de desastres del país indicó el miércoles que 77 personas habían sido rescatadas.

La emisora estatal ZBC News informó que algunas familias perdieron a varios integrantes en el desastre. El ferry viajaba desde la ciudad de Kariba hacia comunidades rurales y campamentos de pesca, donde los residentes dependen en gran medida de la pesca y de la embarcación para transportarse porque las carreteras están dañadas y el transporte público es escaso o prácticamente inexistente.

Entre quienes estaban de duelo se encontraba Collen Ndandalika, quien según la emisora perdió a su esposa y a tres hijos.

“Mi esposa y mis hijos se ahogaron. Se han recuperado dos niños, pero mi esposa y el otro niño siguen desaparecidos. Todavía no puedo creer que este sea el mundo real en el que estoy viviendo”, dijo Ndandalika.

Su esposa vendía productos comprados en la ciudad a personas de comunidades rurales y pesqueras. Él contó que ella había pedido a sus hijos que ayudaran con el negocio durante las vacaciones escolares.

“Mis hermanos están revisando los cuerpos para ver si pueden identificar a mi esposa y a mi hijo. Estoy demasiado traumatizado como para seguir mirando cadáveres”, añadió.

El desastre también ha desatado críticas por el uso continuado del envejecido ferry y por lo que algunos consideran una respuesta tardía. Algunos sobrevivientes dijeron el miércoles que suplicaron en vano al capitán del ferry que regresara debido a las fuertes olas poco antes de que volcara.

El presidente Emmerson Mnangagwa, en un mensaje de condolencias, reconoció que la tragedia había “puesto al descubierto graves deficiencias en nuestras capacidades marítimas que debemos abordar de inmediato para que nuestros lugares de recreación no se conviertan en trampas mortales para los inocentes”.

Mnangagwa declaró el estado de desastre y ordenó a las agencias gubernamentales movilizar recursos para asistir a las víctimas y acelerar las labores de recuperación.

Kariba es el lago artificial más grande del mundo por volumen y fue creado a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960 mediante la construcción de una represa en el río Zambezi. El enorme lago tiene ahora más de 200 kilómetros (124 millas) de largo y, en algunos puntos, hasta 40 kilómetros (25 millas) de ancho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP