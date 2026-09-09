Familias lloran entre las ruinas de escuela iraní donde ataque de EEUU mató a decenas de niños

Un clérigo toma una foto en la destrozada escuela Shajareh Tayyebeh, que se ha convertido en un lugar de duelo y recuerdo de los fallecidos en un ataque aéreo estadounidense el 28 de febrero, en Minab, en el sur de Irán, el 7 de septiembre de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

Una pancarta colocada alrededor de los escombros muestra los rostros de los alumnos y maestros que murieron aquí por un ataque aéreo estadounidense el 28 de febrero, el primer día de la guerra con Irán. Entre ellos están Hami, el nieto de Sadeghi de 11 años, y la madre del niño, Neda Salehizadeh.

“Busqué a mis niños entre los cuerpos, pensando que quizá alguno estaría entre ellos”, contó Sadeghi el lunes por la noche, recordando cómo corrió hacia la escuela en los instantes posteriores a las explosiones. Gritaba sus nombres y decía “‘¡Vengan conmigo! He venido a buscarlos’. No estaban allí”, añadió entre sollozos.

La escuela Shajareh Tayyebeh se ha convertido en un lugar para lidiar con el duelo y preservar los recuerdos de los fallecidos. Aquí, los familiares intentan comprender lo incomprensible: cómo alrededor de 120 de sus hijos pudieron irse de golpe, justo después de que los dejaran para un día de clases.

Al menos un misil de Estados Unidos impactó en la escuela esa mañana en Minab, según una investigación de The Associated Press, pero no ha habido un recuento definitivo de lo ocurrido. La prensa estatal iraní ha dicho que 168 personas perdieron la vida en el ataque, la mayoría niños.

El gobierno de Estados Unidos aún no ha aceptado directamente la responsabilidad ni ha hecho públicas las conclusiones de una investigación del Pentágono sobre el incidente.

Para Sadeghi, el día del ataque comenzó como cualquier día de escuela.

Llevó a Hami y a su hermana de 9 años, Nila, en auto a la escuela junto con su madre, su nuera Salehizadeh, que era maestra. Como de costumbre, planeaba recogerlos a la una de la tarde

“Pero la campana sonó antes de tiempo — la hizo sonar Trump”, manifestó.

Hami cursaba quinto grado y le encantaban el fútbol y andar en bicicleta, contó Sadeghi. Su cuerpo quedó tan destrozado por la explosión que solo pudieron identificarlo por la ropa que llevaba puesta, afirmó.

A Nila la sacaron con vida de entre los escombros.

“Gracias a Dios, físicamente está bien”, explicó. “Pero mentalmente, no”.

La niña y su padre se han mudado con Sadeghi y su esposa. El más leve ruido inesperado la asusta. A menudo se duerme en brazos de su abuela, pero pasa despierta gran parte de la noche.

Sadeghi dijo que suelen invitar a las amigas de Nila a pasar la noche, con la esperanza de que su presencia la distraiga.

Quiere ver a la niña sonreír. Por eso, llora aquí, en la escuela, lejos de ella.

“Vengo aquí y lloro”, dijo. “Luego voy a casa y bailo delante de la niña”.

Un memorial para los fallecidos

La escuela tenía una sección femenina en el piso superior y una masculina y un jardín de infantes en la planta baja. Algunos alumnos eran hijos de oficiales de una base de la Guardia Revolucionaria ubicada junto al centro; muchos eran naturales de Minab, cuya población es mayoritariamente de la minoría étnica baluchi de Irán.

La pancarta en el lugar nombra a 120 estudiantes muertos —47 niñas y 73 niños— y a 26 maestros y empleados. Se presume que fallecieron otros tres menores, pero sus cadáveres nunca fueron encontrados.

El gobernador de la provincia de Hormozgán, donde se encuentra Minab, dijo que se conservaría el edificio dañado para convertirlo en un memorial y museo de guerra.

Entre las varias decenas de visitantes que acudieron allí el lunes por la noche había familiares de los fallecidos, pero también personas de fuera que habían ido a ver la escuela.

En una ceremonia de duelo patrocinada por el gobierno que se realiza cada tarde, hombres y mujeres —entre los que había una persona con uniforme de la Guardia— se turnaban ante un micrófono, contando historias desgarradoras acerca de las víctimas mortales y describiendo con detalles gráficos el día del ataque. Algunos visitantes se deshicieron en llanto al escuchar sus relatos.

También se ha reservado una sección del cementerio de Minab para los muertos. Cada tumba tiene una foto del fallecido, con una sombra encima y césped artificial alrededor para que las familias puedan sentarse con sus seres queridos. Algunos dejan flores y cuentas de oración sobre las tumbas. Otros llevan platos de “shuleh-zard”, un pudín de arroz con azafrán que se come en los funerales.

Una maestra intentó proteger a sus alumnos

En el cementerio, Fatemeh Barani se sentó junto a la tumba de su hija, Nasim Neyestani, maestra de segundo grado en la escuela. Barani va varias veces por semana para estar con ella.

Piensa en sus últimas horas, que el personal de la escuela le describió después, y en cómo todo podría haber terminado de otra manera.

Alrededor de las 9 de la mañana llegó la noticia de ataques aéreos en la capital, Teherán, que habían alcanzado el complejo del líder supremo de Irán. No lo sabían en aquel momento, pero esa ofensiva inicial israelí mató al ayatolá Ali Jamenei y a gran parte de la cúpula del liderazgo militar.

Neyestani se alarmó y, temiendo ataques más amplios, pidió al director que cancelara las clases y llamara a los padres para que fueran a recoger a sus hijos, dijo Barani, según lo que le contaron otros empleados. El director no creyó que fuera necesario. Pero Neyestani empezó a llamar ella misma a los padres de sus 22 alumnos, instándolos a ir por sus hijos, agregó.

Catorce de los alumnos de Neyestani fueron recogidos antes del ataque, indicó su madre. Los padres de los otros ocho no llegaron a tiempo.

Neyestani llevó a esos ocho niños al patio de la escuela, explicó Barani. Pero el director le dijo que los llevara a la sala de oración de la escuela, pensando que allí estarían a salvo.

La sala de oración fue alcanzada. Barani dijo que su hija y los ocho niños que estaban con ella fallecieron.

“El aula de mi hija quedó casi intacta”, afirmó. “Probablemente, si hubiera estado en esa aula, no la habrían matado”.

Los detalles del relato de Barani no pudieron verificarse de manera independiente, pero coinciden con otros testimonios. La investigación de la AP sobre el ataque determinó que varios maestros llamaron a los padres para que recogieran a sus hijos antes de que el gobierno de Irán ordenara el cierre de escuelas en todo el país a las 10:15 de la mañana El primer misil impactó en el centro aproximadamente una hora después. Los relatos sobre los ataques publicados en pancartas en la escuela dicen que tres misiles alcanzaron el recinto. Los directores de las escuelas masculina y femenina estuvieron entre los fallecidos.

La madre de una maestra está abrumada por el dolor

Tras la ofensiva, el esposo y los hijos de Barani fueron a la escuela. Más tarde, le contaron que su hija había muerto.

Encontraron el bolso de Neyestani. Pero Barani dijo que sus hijos lo han escondido porque temen que verlo solo la lastime más.

Padres de alumnos que se salvaron gracias a la llamada de Neyestani visitaron a la familia para darle el pésame, pero Barani dijo que estaba tan abrumada por el dolor que no recuerda ninguna de esas visitas.

Asegura que todavía no ha podido entrar al dormitorio de su hija.

Habló de cómo su hija, que no se había casado, rara vez estaba ociosa. Daba clases por las mañanas y trabajaba como vendedora en una tienda de cosméticos por las tardes. En casa, se mantenía ocupada con su afición a hacer artesanías, en particular “minakari”, el arte tradicional de decorar objetos con esmalte. El trabajo con esmalte la relajaba, dijo Barani.

Los esmaltes siguen por la casa, como recordatorio de su hija.

“Cada día, este dolor se siente como si fuera nuevo otra vez”, manifestó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP