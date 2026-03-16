Familias de 2 periodistas secuestrados en zona de Haití controlada por pandillas piden detalles

Junior Célestin, de Radio Television Megastar, y Osnel Espérance, de Radio Uni FM, estaban cubriendo información en el centro de Puerto Príncipe el viernes cuando fueron llevados contra su voluntad, según Radio Uni FM.

La zona está en gran medida controlada por una poderosa coalición de pandillas conocida como Viv Ansanm, que Estados Unidos ha designado como organización terrorista extranjera. Se estima que las pandillas controlan el 90% de la capital de Haití, así como extensas franjas de terreno en la región central del país.

Rosemanie Erneste, esposa de Espérance, declaró a los reporteros que no ha sabido nada de él desde el viernes.

“Estoy pidiendo que, si está muerto, no me lo oculten”, dijo, y comenzó a llorar. “Si está vivo, háganmelo saber”.

“Hay muchas víctimas”, expresó sobre la violencia de las pandillas. “Es hora de que esto termine”.

También tuvo un mensaje para Viv Ansanm: “Estoy pidiendo clemencia. Déjenlo ir, por favor”.

Jocelyn Perez, directora ejecutiva de Radio Uni FM, se unió a las familias para solicitar información sobre los periodistas en una transmisión el lunes.

“Necesitamos saber si están vivos”, afirmó. “Si están vivos, ¿Cuáles son los pasos que deberíamos estar tomando?”

Perez también pidió ayuda a organizaciones internacionales de derechos humanos y añadió que “los periodistas no son actores del conflicto, sino mensajeros al servicio de la población”.

Al menos nueve periodistas en Haití fueron asesinados en 2022, el año más mortífero para el periodismo haitiano en la historia reciente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP