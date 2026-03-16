americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Familias de 2 periodistas secuestrados en zona de Haití controlada por pandillas piden detalles

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Las familias de dos periodistas haitianos cuya desaparición se reportó como un secuestro la semana pasada suplicaron el lunes que se les brinde información sobre ellos, cuando muchos temen que las pandillas los hayan matado.

Junior Célestin, de Radio Television Megastar, y Osnel Espérance, de Radio Uni FM, estaban cubriendo información en el centro de Puerto Príncipe el viernes cuando fueron llevados contra su voluntad, según Radio Uni FM.

La zona está en gran medida controlada por una poderosa coalición de pandillas conocida como Viv Ansanm, que Estados Unidos ha designado como organización terrorista extranjera. Se estima que las pandillas controlan el 90% de la capital de Haití, así como extensas franjas de terreno en la región central del país.

Rosemanie Erneste, esposa de Espérance, declaró a los reporteros que no ha sabido nada de él desde el viernes.

“Estoy pidiendo que, si está muerto, no me lo oculten”, dijo, y comenzó a llorar. “Si está vivo, háganmelo saber”.

Pidió al gobierno que actúe.

“Hay muchas víctimas”, expresó sobre la violencia de las pandillas. “Es hora de que esto termine”.

También tuvo un mensaje para Viv Ansanm: “Estoy pidiendo clemencia. Déjenlo ir, por favor”.

Jocelyn Perez, directora ejecutiva de Radio Uni FM, se unió a las familias para solicitar información sobre los periodistas en una transmisión el lunes.

“Necesitamos saber si están vivos”, afirmó. “Si están vivos, ¿Cuáles son los pasos que deberíamos estar tomando?”

Perez también pidió ayuda a organizaciones internacionales de derechos humanos y añadió que “los periodistas no son actores del conflicto, sino mensajeros al servicio de la población”.

Al menos nueve periodistas en Haití fueron asesinados en 2022, el año más mortífero para el periodismo haitiano en la historia reciente.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Destacados del día

Colapsa el sistema eléctrico de Cuba: apagón total tras desconexión del Sistema Electroenergético Nacional

Colapsa el sistema eléctrico de Cuba: apagón total tras desconexión del Sistema Electroenergético Nacional

Falta de combustible acelera el colapso del turismo en Cuba mientras el sector global vive un boom histórico

Falta de combustible acelera el colapso del turismo en Cuba mientras el sector global vive un boom histórico

Cuba desesperada por los dólares de MIAMI: permitirá a cubanos en el exterior invertir y ser dueños de negocios en la isla

Cuba desesperada por los dólares de MIAMI: permitirá a cubanos en el exterior invertir y ser dueños de negocios en la isla

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Trump confirma que están hablando con Cuba y asegura: Algo pasará muy pronto

Trump confirma que están hablando con Cuba y asegura: "Algo pasará muy pronto"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter