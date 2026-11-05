americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Familia y compañeros en funeral de Jesús de Miguel tras choque en partido de 2da división española

NAVAHERMOSA, España (AP) — Los familiares y compañeros de equipo de Jesús de Miguel se reunieron el jueves en su funeral, después de que el futbolista español muriera tras una colisión en el campo.

Los jugadores de Tenerife llegan al sepelio de su compañero Jesús de Miguel, quien falleció el martes tras un choque con Jesús Owono, arquero de Andorra, en un partido de la segunda división de España, el jueves 5 de noviembre de 2026, en Navahermosa. (AP Foto/Andrea Comas)
Los jugadores de Tenerife llegan al sepelio de su compañero Jesús de Miguel, quien falleció el martes tras un choque con Jesús Owono, arquero de Andorra, en un partido de la segunda división de España, el jueves 5 de noviembre de 2026, en Navahermosa. (AP Foto/Andrea Comas) AP

El funeral se realiza en la localidad de Navahermosa, en el centro de España. La carroza fúnebre, cubierta con arreglos florales, llegó lentamente mientras la gente caminaba detrás.

De Miguel murió el martes, un día después de sufrir un paro cardíaco tras chocar con el portero del equipo rival durante un partido.

De Miguel, de 30 años, jugaba en el Tenerife, de las Islas Canarias, en la segunda división de España. Sus compañeros del Tenerife asistieron al funeral, al igual que el seleccionador de España Luis de la Fuente y el presidente del Real Madrid Florentino Pérez.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Destacados del día

🚨🇺🇸 ¡MARIO DÍAZ-BALART SE DECLARA GANADOR EN MIAMI POR SOLO 1.772 VOTOS! SU RIVAL DEMÓCRATA NO RECONOCE LA DERROTA

🚨🇺🇸 ¡MARIO DÍAZ-BALART SE DECLARA GANADOR EN MIAMI POR SOLO 1.772 VOTOS! SU RIVAL DEMÓCRATA NO RECONOCE LA DERROTA

POSIBLE RECUENTO DE VOTOS EN MIAMI: María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez separados por apenas un 0,46%

POSIBLE RECUENTO DE VOTOS EN MIAMI: María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez separados por apenas un 0,46%

Michael Carman vota en una tienda de comestibles Checkers el día de la elección en Estados Unidos, el martes 3 de noviembre de 2026, en Lawrence, Kansas. (AP Foto/Charlie Riedel)

Inflación, aranceles y revuelta de votantes: el veredicto sobre la economía de Trump en la elección

🚨🇨🇺 ¡CUBA MOVILIZA A SUS FUERZAS ARMADAS EN TODO EL PAÍS! EL RÉGIMEN INICIA EJERCICIOS MILITARES EN MEDIO DE TENSIONES CON EEUU

🚨🇨🇺 ¡CUBA MOVILIZA A SUS FUERZAS ARMADAS EN TODO EL PAÍS! EL RÉGIMEN INICIA EJERCICIOS MILITARES EN MEDIO DE TENSIONES CON EEUU

Debacle republicana en Texas: demócratas ganan la gobernación y el Senado tras décadas de dominio del GOP

Debacle republicana en Texas: demócratas ganan la gobernación y el Senado tras décadas de dominio del GOP

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter