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Familia de mujer abatida por ICE demanda a gobierno de Trump

MINNEAPOLIS (AP) — La familia de Renee Good demandó al gobierno de Estados Unidos y a varios funcionarios de inmigración el jueves, al alegar muerte por negligencia y otras violaciones de la ley federal en el asesinato de la mujer de 37 años a manos de un agente de inmigración durante una ofensiva federal en Minneapolis.

Un memorial en honor a Renee Good, una manifestante contra la detención de inmigrantes abatida por ICE, en Minneapolis, el 31 de enero del 2026. (AP foto/Alex Brandon)
Un memorial en honor a Renee Good, una manifestante contra la detención de inmigrantes abatida por ICE, en Minneapolis, el 31 de enero del 2026. (AP foto/Alex Brandon) AP

Las dos demandas fueron presentadas por la pareja de Good, Becca Good, y el hermano de Renee, Brent Ganger.

La demanda, presentada contra “los Estados Unidos de América”, alega la muerte por negligencia de Renee Good conforme a la ley de Minnesota, basada en señalamientos de agresión física, asalto, detención ilegal, infligir intencionalmente angustia emocional y negligencia.

La otra demanda alega una conspiración para interferir con derechos civiles. Nombra como demandados a: Jonathan Ross, el agente de inmigración que le disparó; el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller; la exjefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem; el excomandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino; Corey Lewandowski, jefe de campaña del presidente Donald Trump, y otros.

Renee Good, madre de tres hijos, recibió un disparo mortal el 7 de enero, mientras se intensificaban en toda la ciudad las protestas contra las redadas migratorias. Según Becca Good, su pareja detuvo su auto en una calle para apoyar a los vecinos durante un operativo de inmigración.

Un video grabado por un transeúnte muestra a Renee Good en el asiento del conductor de un SUV rojo, bloqueando parte de la vía y tocando repetidamente la bocina.

Dos agentes de inmigración se bajan de una camioneta, con el rostro cubierto, y uno le ordena a Good que salga del auto. Ella retrocede brevemente y luego gira el volante mientras el agente le dice de nuevo: “sal del auto”.

Casi al mismo tiempo, Becca Good, de pie en la calle, grita: “¡Maneja, amor, maneja!”

Un agente frente al vehículo saca su arma y dispara contra el parabrisas. Da un traspié hacia atrás cuando el auto gira alejándose de él. El agente, que ahora está muy cerca de la ventanilla abierta del lado del conductor, vuelve a disparar dos veces más, hiriendo de muerte a Renee Good, según un análisis de los videos realizado por The Associated Press y otros.

En ese momento, funcionarios federales afirmaron que el agente actuó en defensa propia y que Good había incurrido en “un acto de terrorismo doméstico”.

El asesinato de Good y el de otro ciudadano estadounidense, Alex Pretti, en Minneapolis apenas unas semanas después, desató indignación en todo el país y llamados a frenar la agresiva campaña de detención de inmigrantes. Al menos 10 personas han muerto en enfrentamientos con agentes de inmigración durante el segundo mandato de Trump.

En julio, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con antecedentes de conducta violenta mató a tiros a un hombre colombiano de 25 años, Johan Sebastián Durán Guerrero, dentro de su auto en Biddeford, Maine. Durán Guerrero no era el objetivo de una acción de control migratorio.

La semana pasada, agentes de control migratorio hirieron a un repartidor venezolano en Austin, Texas. Wilber Rafael Garces-Perez, de 28 años, sobrevivió, pero fue acusado de rozar a un agente con el espejo de su auto y, posteriormente, de intentar atropellar a un agente con el vehículo.

Becca y Renee Good no estaban legalmente casadas, según un abogado de la familia, pero se referían la una a la otra como esposas. Apenas se habían mudado recientemente a Minneapolis desde Kansas City, Missouri.

En sus cuentas de redes sociales, Renee Good se describía como “poeta y escritora y esposa y mamá”. En Pinterest, su foto de perfil la muestra sonriendo y sosteniendo a un niño pequeño, junto a publicaciones sobre tatuajes, peinados y decoración del hogar.

En una entrevista poco después de su muerte, la madre de Renee Good, Donna Ganger, le dijo a The Associated Press: “Tenía esa manera de hacerte sentir especial y querido que ni siquiera entendí hasta que la perdimos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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