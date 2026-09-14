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Falleció Luděk Mikloško, ex arquero de West Ham y la República Checa. Tenía 64 años

PRAGA (AP) — Luděk Mikloško, ex guardameta de la antigua Checoslovaquia, la República Checa y el West Ham, ha fallecido. Tenía 64 años.

ARCHIVO - Ludek Miklosko observa un entrenamiento del club Baník Ostrava, el 12 de octubre de 2022, en Ostrava, República Checa. (Sznapka Petr/CTK vía AP)
ARCHIVO - Ludek Miklosko observa un entrenamiento del club Baník Ostrava, el 12 de octubre de 2022, en Ostrava, República Checa. (Sznapka Petr/CTK vía AP) AP

Su familia y el Baník Ostrava, el club checo donde Mikloško pasó ocho años antes de mudarse a Inglaterra y donde se desempeñó como director deportivo pese a luchar contra el cáncer durante los últimos cinco años, informaron su fallecimiento el lunes.

Mikloško se incorporó a West Ham en febrero de 1990 y se convirtió en el primer checo en causar impacto en el fútbol inglés tras la Revolución de Terciopelo de 1989, que puso fin al régimen comunista en Checoslovaquia, y disputó 373 partidos con el club.

Fue elegido jugador del año de West Ham tras su primera temporada, ayudando al equipo a asegurar el ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés.

Era muy querido por los aficionados, que cantaban en los partidos: “My name is Luděk Mikloško, I come from near Moscow, I play in goal for West Ham.” Cuando llegó a Inglaterra, apenas podía hablar unas pocas palabras en inglés.

“Descansa en paz, Luděk, nuestro querido e inspirador portero y un gigante amable”, dijo West Ham en un comunicado.

El club indicó que Mikloško será homenajeado antes del partido de tercera ronda de la Copa de la Liga contra Fulham el martes y también antes del encuentro del campeonato de segunda división contra Queens Park Rangers el 9 de octubre.

Mikloško se marchó al QPR en 1998 antes de retirarse en 2001. Después, regresó a Londres para entrenar a los porteros de West Ham hasta 2010.

También disputó 42 partidos internacionales con Checoslovaquia y la República Checa.

Su compatriota Petr Čech lo calificó como “una leyenda bajo los palos, un hombre brillante, una de las personas más amables del fútbol”.

El ex guardameta de Chelsea y Arsenal manifestó que estaba agradecido de que Mikloško abriera la puerta de Inglaterra a otros porteros checos, como él.

“Pasamos tiempo hablando de la Liga Premier y del fútbol inglés cuando llegué al Chelsea, y su visión me ayudó a entender lo que me esperaba; ¡lo aproveché muy bien!”, expresó.

Durante su última visita a Inglaterra en diciembre de 2024 para asistir a un partido contra Liverpool en el London Stadium, Mikloško confirmó que le habían diagnosticado cáncer y señaló en un comunicado que decidió dejar el tratamiento.

“Decidí no someterme a la quimioterapia, porque quiero vivir una vida normal”, afirmó. “Tengo gente muy buena a mi alrededor, y tengo mi trabajo y mi fútbol, que es mi vida, todo lo que he conocido. Quiero seguir haciendo eso todo el tiempo que pueda”, señaló.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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