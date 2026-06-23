Falla en un sistema de comunicación paraliza el servicio de trenes en Alemania

Un pasajero permanece en una plataforma frente a un tren en la Estación Central Duisburg, el martes 23 de junio de 2026. (Christoph Reichwein/dpa vía AP) AP

Deutsche Bahn indicó en un breve comunicado publicado en su sitio web que todos los trenes se encontraban detenidos en las estaciones por un problema a escala nacional con el sistema de comunicación digital GSM-R, que se utiliza para la comunicación interna en la red ferroviaria.

Hasta el momento, no se ha dado información sobre la causa del problema.

Deutsche Bahn escribió que sus “técnicos trabajan a toda presión” para solucionar el problema.

La empresa no precisó cuánto tiempo podría tardar ni cuántos trenes se vieron afectados.

“Ahora intentamos llevar los trenes a las estaciones para que los viajeros puedan bajar. Y luego tenemos que solucionar el problema, que todavía no conocemos”, dijo la directora ejecutiva de Deutsche Bahn, Evelyn Palla, según el diario alemán Bild.

GSM-R, siglas de Global System for Mobile Communications-Railway (Sistema Global para Comunicaciones Móviles-Ferrocarril), ofrece los servicios de voz y datos necesarios para operar los ferrocarriles, incluida la comunicación entre los maquinistas y los centros de control.

Según la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, el sistema se ha introducido en toda Europa desde 2000 como un estándar común para las operaciones ferroviarias.

En el pasado, el sistema ferroviario alemán ha detenido en contadas ocasiones todos o la mayoría de los trenes, pero por tormentas y no por razones técnicas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP