Falcons firman al ex ala defensiva de Bengals Cameron Sample tras perder a Jalon Walker

ARCHIVO - Cameron Sample (derecha), de los 49ers de San Francisco, asiste al campamento de entrenamiento del equipo de fútbol americano, el 31 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo) AP

Los Falcons anunciaron la contratación antes de que Sample participara en el entrenamiento del lunes con equipo completo.

Sample, de 26 años, es originario de Snellville, Georgia, cerca de Atlanta. Fue seleccionado en la cuarta ronda del draft por Cincinnati en 2021 y firmó un contrato de un año con San Francisco el 13 de abril, antes de ser dado de baja la semana pasada.

Sample sumó 85 tacleadas y siete capturas en cuatro temporadas con los Bengals. Se perdió la temporada 2024 por una lesión en el tendón de Aquiles. Regresó para ser titular en dos de 14 partidos con Cincinnati la temporada pasada y registró 17 tacleadas, dos capturas y un balón suelto forzado.

Walker fue uno de los dos cazamariscales por el exterior del equipo seleccionados en la primera ronda del draft de la NFL de 2025. A la incertidumbre en esa posición se suma la posibilidad de que la NFL imponga una sanción disciplinaria al otro jugador de primera ronda de 2025, James Pearce Jr., líder del equipo en capturas como novato.

Pearce enfrentó tres cargos por delitos graves derivados de lo que la policía calificó como una disputa doméstica el 7 de febrero con su exnovia, la jugadora de la WNBA Rickea Jackson, cerca de Miami.

El 23 de abril, uno de los abogados de Pearce, Jacob Nunez, indicó que Pearce aceptó ingresar a un programa de intervención previa al juicio de seis meses, lo que le permitiría resolver los cargos por delitos graves.

El entrenador de los Falcons, Kevin Stefanski, comentó el lunes que no ha habido ninguna actualización por parte de la NFL sobre una posible medida disciplinaria contra Pearce, incluida una suspensión.

Pearce tuvo 10 1/2 capturas la temporada pasada y sus 45 presiones al quarterback establecieron un récord de novato de los Falcons. Stefanski señaló que Pearce está “haciendo un buen trabajo” en el campamento de entrenamiento.

“Valoro el trabajo que está poniendo en esto”, manifestó Stefanski. “Seguiremos rotando a los jugadores en todas las posiciones. Tenemos muchas lesiones ahora, en particular por el exterior, así que vamos a pedirle a todos que hagan un poco más. Pero él sigue haciendo todo lo que le estamos pidiendo”.

Los Falcons también activaron al tackle derecho Jawaan Taylor de la lista de físicamente incapaz de jugar. Taylor, quien firmó un contrato de un año por 5 millones de dólares el 9 de abril, se había estado recuperando de lesiones en el codo y el tríceps que acortaron su temporada 2025 con Kansas City.

Taylor es candidato a ser titular como tackle derecho. Kaleb McGary anunció su retiro después de perderse la temporada 2025 por una lesión en la parte baja de la pierna izquierda.

El tackle defensivo Zach Harrison, quien terminó la temporada 2025 en la lista de lesionados con una lesión de rodilla, entrenó el lunes después de recibir el alta médica a finales de la semana pasada.

Los Falcons también dejaron en libertad al long snapper Philip Florenzo y colocaron en waivers/lesionado al liniero ofensivo Jack Nelson.

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FUENTE: AP