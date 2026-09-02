Falcons apuestan por 4 quarterbacks como 'póliza de seguro' ante dudas y lesiones

Los quarterbacks de los Falcons de Atlanta Michael Penix Jr., Jack Strand y Tua Tagovailoa realizan un ejercicio durante el campamento de entrenamiento el lunes 24 de agosto del 2026. (AP Foto/Brynn Anderson) AP

Los antecedentes de lesiones y el rendimiento de los dos principales quarterbacks, Michael Penix Jr. y Tua Tagovailoa, hicieron que eso fuera necesario para los Falcons, que abren la temporada en Pittsburgh el 13 de septiembre.

Los Falcons no han anunciado a un quarterback titular y también cuentan en su roster de 53 jugadores con Cooper Rush y el novato no reclutado Jack Strand en esa posición. Cuando Tagovailoa se vio limitado al inicio del campamento de entrenamiento por rigidez en la parte baja de la espalda, los Falcons firmaron a Rush y Strand recibió la oportunidad inesperada de trabajar con la ofensiva del primer equipo.

“Lo que sí demostró es que no le quedó grande, ya sabes, entrar y hacer lo que hizo al principio”, dijo Cunningham sobre Strand antes de añadir que el novato de Minnesota State-Moorhead, de la División II, “ha mostrado la capacidad de seguir progresando y mejorar desde entonces”.

Penix no jugó ningún partido de pretemporada mientras continuaba su recuperación de una lesión en la rodilla izquierda que puso fin a su temporada 2025. Recibió el alta para incorporarse por primera vez a los ejercicios del equipo la semana pasada, pero quedó fuera del último partido de pretemporada de los Falcons en Miami el viernes por la noche.

Tagovailoa, que tiene antecedentes de conmociones, lideró una serie ofensiva que terminó en touchdown, pero perdió un balón tras un mal intercambio en la victoria de Atlanta por 17-12 sobre los Dolphins. Fue el segundo mal intercambio perdido por Tagovailoa en tres partidos de pretemporada: uno desde la formación shotgun y otro bajo centro.

Las pérdidas de balón de Tagovailoa pudieron haber influido en que el entrenador novato de los Falcons, Kevin Stefanski, esperara para elegir a un titular de temporada regular. Tagovailoa fue enviado a la banca en los últimos tres partidos de su sexta temporada con los Dolphins la campaña pasada, después de establecer un máximo de su carrera con 15 intercepciones.

Cunningham confirmó el miércoles que no se ha tomado ninguna decisión sobre el titular.

Los Falcons tuvieron marca de 3-6 en las nueve aperturas de Penix la temporada pasada, cuando completó el 60,1% de sus pases con nueve touchdowns y tres intercepciones. En dos temporadas, la selección de primera ronda del draft de 2024 suma 12 pases de touchdown y seis intercepciones.

Si Penix es titular en Pittsburgh, juega bien y demuestra que está totalmente recuperado de su lesión, los Falcons podrían ajustar su roster de 53 jugadores y seguir adelante con tres quarterbacks.

La decisión de llevar cuatro quarterbacks dejó al equipo con solo Bijan Robinson y Brian Robinson como corredores. Tyler Goodson está en el equipo de prácticas de 16 jugadores como tercer corredor.

“Creo que eso es un poco de la gimnasia del roster, ¿no?”, comentó Cunningham. “Son cuatro quarterbacks y dos corredores. Tienes que sacrificar en alguna posición. Y probablemente cambiará a lo largo de la temporada. Solo porque empecemos con estos 53 ahora, puede que no sean los mismos 53 que sean, ya sabes, en la Semana 18”.

Uno de los recortes más sorprendentes del roster de los Falcons, el liniero defensivo Zach Harrison, volvió a firmar con el equipo de prácticas el miércoles. Los Falcons también firmaron al ala defensiva Khalid Kareem y al back defensivo Jammie Robinson para el equipo de prácticas, y dejaron en libertad al back defensivo Cobee Bryant y al ala defensiva Cam Sample.

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FUENTE: AP