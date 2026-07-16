Fabricante taiwanés de chips TSMC promete otros 100.000 millones para ampliar capacidad en EEUU

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ARCHIVO - El logo de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (TSMC), en su sede en Hsinchu, Taiwán, el 20 de octubre de 2021. (AP Foto/Chiang Ying-ying, archivo) AP

Este último compromiso parece elevar a 265.000 millones de dólares el total de las inversiones prometidas por la empresa en la fabricación de chips en Estados Unidos. También revisó al alza su previsión de ingresos anuales tras registrar beneficios récord gracias a la demanda desbocada impulsada por el auge de la inteligencia artificial.

TSMC, o Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., es un proveedor clave de Nvidia y Apple. Anteriormente ya se había comprometido a invertir 165.000 millones de dólares en Estados Unidos para construir plantas en Arizona, donde tiene previstas seis instalaciones de fabricación.

C.C. Wei, presidente y director ejecutivo de TSMC, indicó en la conferencia trimestral de resultados de la empresa el jueves que se compromete a invertir otros 100.000 millones de dólares en Arizona.

TSMC reportó el jueves un beneficio neto récord de 706.600 millones de nuevos dólares taiwaneses (22.000 millones de dólares) en el trimestre de abril a junio, lo que supone un 77% más que un año antes y supera las previsiones de los analistas.

La empresa de chips anunció un incremento en su presupuesto anual de gasto de capital a entre 60.000 millones y 64.000 millones de dólares para este año, frente a la estimación anterior de entre 52.000 millones y 56.000 millones de dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP