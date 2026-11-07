F1 anuncia extensión de contrato por 5 años con el GP de Brasil hasta 2035

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El piloto brasileño de Audi, Gabriel Bortoleto (al frente), el piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso (derecha), y el piloto italiano de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, conducen sus monoplazas durante la segunda práctica libre previa al Gran Premio de Brasil de la Fórmula Uno en el autódromo de Interlagos en Sao Paulo, el viernes 6 de noviembre de 2026. (Foto AP/Ettore Chiereguini) AP

El presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, manifestó en un comunicado que Brasil, la tierra de campeones múltiples como Ayrton Senna, Nelson Piquet y Emerson Fittipaldi, tiene un papel central en la historia y el futuro del deporte.

“La pasión de nuestros aficionados brasileños es extraordinaria, y cada vez que regresamos a Interlagos sentimos su energía en las gradas y en la ciudad de Sao Paulo”, señaló Domenicali en una conferencia de prensa.

América Latina tiene dos carreras: la de México se disputó el fin de semana pasado y la de Brasil se está celebrando hasta el domingo.

Funcionarios argentinos intentan persuadir a la F1 para que regrese después de las renovaciones en el autódromo Oscar y Juán Gálvez en Buenos Aires. El circuito albergó el Gran Premio de Argentina de manera intermitente entre 1953 y 1998.

El contrato de México con la F1 se extiende hasta la temporada 2028.

La renovación mantiene a Brasil como una presencia constante en el calendario de la F1 desde 1973. La carrera no se realizó en Sao Paulo en 2020 debido a la pandemia. El Gran Premio de Brasil se disputó en Río de Janeiro en 1978 y entre 1981 y 1989.

La carrera de Brasil se disputará la próxima temporada del 5 al 7 de noviembre. ___ Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP FUENTE: AP