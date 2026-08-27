Expulsan del partido gobernante de Tanzania a vicepresidente tras dimitir a su cargo

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ARCHIVO - El vicepresidente de Tanzania, Emmanuel Nchimbi, pronuncia un discurso durante un acto de campaña en Dodoma, Tanzania, el sábado 27 de septiembre de 2025. (Foto AP, archivo) AP

Una reunión del partido Chama cha Mapinduzi, (CCM) decidió castigar a Emmanuel Nchimbi por indisciplina y nominó al ministro de Energía, Deogratius Ndejembi, para convertirse en el adjunto de la presidenta Samia Suluhu Hassan, informó a los periodistas la secretaria general del CCM, Asha-Rose Migiro, a última hora del miércoles.

Se cree que la maniobra forma parte de las repercusiones en curso de la controvertida elección de Hassan en octubre, cuando se desplegaron las fuerzas de seguridad para sofocar disturbios por la inhabilitación de los principales rivales de la presidenta. Se cortó internet durante días, una medida por la que Hassan se disculpó después y prometió que no volverá a ocurrir.

El principal rival de Hassan, Tundu Lissu, está encarcelado por cargos de traición que, según él, tienen motivaciones políticas.

Nchimbi señaló que su renuncia surtirá efecto el 4 de septiembre y que seguirá siendo “un buen ciudadano” de su país. Su decisión ha conmocionado a muchos en un país donde se valora la estabilidad bajo el régimen de partido único del CCM. Algunos analistas afirman que discrepaba con Hassan sobre la gobernanza y otros asuntos derivados de la brutal represión del gobierno contra las protestas durante y después de las elecciones del 29 de octubre.

Una pesquisa posterior a las elecciones mostró que 518 personas murieron en los actos de violencia. El líder de la comisión que investigó la violencia, Mohamed Chande Othman, manifestó durante la publicación de su informe en abril que la cifra de fallecidos probablemente fue mayor, porque algunas familias enterraron a sus seres queridos sin llevar los cuerpos a las morgues. Recomendó indagar el uso de armas de fuego, ya que algunos testigos dijeron a la comisión que sus seres queridos recibieron disparos cuando se hallaban dentro de sus casas.

Una versión del CCM ha gobernado Tanzania desde la independencia del Reino Unido en 1961. El CCM está fusionado con el Estado, en la práctica a cargo del aparato de seguridad y estructurado de tal manera que surgen nuevos líderes cada cinco o 10 años.

La propia Hassan pudo llegar a la presidencia como vicepresidenta en 2021 sin incidentes cuando su predecesor, John Pombe Magufuli, murió repentinamente tras el inicio de su segundo mandato. La transición ordenada sostuvo la reputación de Tanzania como un oasis de estabilidad política y relativa paz, una razón importante del considerable apoyo al CCM, especialmente entre los votantes rurales. ___ Rodney Muhumuza reportó desde Kampala, Uganda. Un reportero de The Associated Press en Dar es Salaam, Tanzania, que no puede ser identificado por motivos de seguridad, también contribuyó a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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