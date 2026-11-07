Expresidente de Paraguay, interrogado en la fiscalía tras su destitución por el colapso de Ueno Bank

Varias personas protestan fuera de la casa del presidente depuesto de Paraguay, Santiago Peña, puesto en arresto domiciliario por sospechas de abuso de confianza tras su destitución por el Senado mientras la fiscalía investiga el colapso de Ueno Bank, en Asunción, Paraguay, el viernes 6 de noviembre de 2026. (AP Foto/Jorge Saenz) AP

Imágenes de dron tomadas por Telefuturo, de Paraguay, mostraron al destituido presidente Santiago Peña llegando al complejo de la fiscalía general en una SUV negra, escoltado por policías. Vestía pantalón azul marino y camisa blanca, y no estaba esposado.

La fiscalía paraguaya ordeno el viernes el arresto de Peña y del exjefe del Banco Central Carlos Carvallo como parte de una investigación penal por presunto abuso de confianza y otros delitos vinculados al colapso de Ueno Bank. El expresidente fue trasladado a una base militar a última hora del viernes, mientras cientos de manifestantes se congregaban frente a su casa.

La orden de arresto se emitió poco después de que el Senado destituyera a Peña del cargo en una votación unánime. El fallo se produjo apenas tres días después de que los reguladores intervinieran Ueno Bank, congelando el acceso de casi 3 millones de clientes a sus ahorros y desatando una crisis política.

Peña fue reemplazado por el vicepresidente Pedro Alliana, quien comenzó a nombrar un nuevo gabinete el sábado. El Banco Central informó el sábado que 1,2 millones de clientes de Ueno habían recibido un reembolso parcial o total de sus depósitos asegurados conforme a la ley paraguaya.

Los legisladores acusaron a Peña de usar su influencia política para canalizar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia Ueno, mientras los reguladores pasaban por alto préstamos internos de alto riesgo. Peña ha negado haber cometido algún delito.

La destitución del aliado del presidente de Estados Unidos Donald Trump constituye la mayor crisis política en Paraguay en más de una década. El país, sin salida al mar y con 6 millones de habitantes, volvió al régimen democrático en 1989. Desde entonces, en su mayoría ha sido gobernado por el conservador Partido Colorado.

Peña presentó su renuncia el jueves, pero el Congreso no la aceptó y siguió adelante con un juicio político. Legisladores de la oposición insistieron en su destitución para impedir que dejara el cargo con inmunidad.

En un mensaje de despedida difundido poco antes de ser destituido el viernes, Peña manifestó su esperanza de que su salida evitara más daños a Paraguay.

“No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad”, escribió. “Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal”.

La indignación pública se ha intensificado día tras día. Miles de manifestantes que exigen acceso a sus ahorros congelados y que se rindan cuentas por el colapso de Ueno se han enfrentado con la policía, que esta semana disparó balas de goma y gas pimienta. El mayor sindicato de docentes de Paraguay, que tiene más de 40.000 afiliados, planea iniciar una huelga nacional indefinida el lunes para exigir la protección de los fondos públicos de pensiones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP