Expresidente brasileño Jair Bolsonaro sale de cuidados intensivos, afirma su esposa

Michelle Bolsonaro indicó en Instagram que las pruebas mostraron que el político derechista, de 70 años, presentaba una reducción de la inflamación desde que fue ingresado el viernes en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Brasilia por una neumonía.

“Seguimos confiando en que también superará este momento”, declaró Michelle Bolsonaro.

El hospital DF Star detalló el domingo que la función renal de Bolsonaro había mejorado, aunque debía permanecer en cuidados intensivos debido a la neumonía. El hospital no mencionó su traslado a una unidad de cuidados semiintensivos.

Bolsonaro, que gobernó entre 2019 y 2022, fue llevado al hospital el viernes desde la prisión donde cumple una condena de 27 años por encabezar un intento de golpe de Estado en 2023.

El exmandatario, envuelto en controversias, fue trasladado en enero desde la sede local de la Policía Federal a una celda más grande. Su familia y sus aliados han pedido reiteradamente al Supremo Tribunal Federal de Brasil que le permita cumplir la condena bajo arresto domiciliario.

El líder de derecha ha sido hospitalizado en múltiples ocasiones desde que fue apuñalado en un acto de campaña antes de las elecciones presidenciales de 2018.

Se espera que su hijo Flávio Bolsonaro, senador, se postule para presidente a finales de este año para medirse en las urnas con el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Jair Bolsonaro también fue condenado por cargos que incluyen liderar una organización criminal armada e intentar la abolición violenta del Estado de derecho democrático. Ha negado haber cometido irregularidad alguna.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP