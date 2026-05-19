Explota carro bomba en Guayaquil, pero sin dejar víctimas en medio de violencia criminal en Ecuador

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El hecho se produjo al final de la tarde en la empobrecida barriada de Trinidad de Dios, al suroeste de esa ciudad portuaria situada a 270 kilómetros al suroeste de la capital, Quito, señaló esa institución.

Agregó que el estruendo de la explosión se escuchó kilómetros a la redonda.

Efectivos policiales, que llegaron al sitio para investigar lo ocurrido, inicialmente atribuyeron el atentado a las disputas entre bandas criminales que buscan el control de ese populoso sector, donde cometen delitos como sicariatos, extorsiones y secuestros, entre otros. Guayaquil es considerada la ciudad más violenta del país, de acuerdo con organizaciones internacionales.

A mediados de octubre pasado un carro bomba estalló frente a un centro comercial de Guayaquil dejando un fallecido. Previamente, el 26 de septiembre, y en marzo, sendos vehículos con explosivos fueron detonados en el exterior de la cárcel más grande del país, en la misma ciudad, causando la muerte de una persona.

La madrugada del lunes terminó en Guayaquil y en otras ciudades y nueve provincias un estado de excepción y toque de queda que estuvo vigente por dos semanas para controlar una espiral de violencia criminal que afecta al país andino en los últimos años.

Las autoridades ecuatorianas han señalado que la violencia criminal es producto de una disputa entre bandas criminales vinculadas a carteles transnacionales de narcotráfico que pugnan por el control de territorio para el tráfico a través de sus puertos en el Pacífico.

De acuerdo con cifras oficiales, Ecuador --declarado en estado de conflicto armado interno desde 2024— registró 2.509 homicidios entre enero e inicios de mayo, de los cuales el 88% (2.208) se concentra en la costa ecuatoriana. FUENTE: AP

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