Explosiones sacuden Damasco mientras el presidente francés Macron visita Siria

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El presidente de Siria, Ahmad al-Sharaa, a la derecha, recibe al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el palacio presidencial en Damasco, Siria, el martes 7 de julio de 2026. (AP Foto/Ghaith Alsayed) AP

Emmanuel Macron había entrado en el palacio presidencial para reunirse con el presidente sirio, Ahmad al-Sharaa, cuando se produjeron las explosiones cerca del hotel Four Seasons. Las autoridades sirias no comentaron de inmediato el incidente.

Medios sirios informaron que Macron se alojaba en el Four Seasons.

Se escucharon dos explosiones en el corazón de la capital, informaron el periódico sirio Al-Watan y la cadena Syria TV. Desde el lugar se podía ver una gran columna de humo.

Imágenes difundidas ampliamente en redes sociales mostraban un vehículo en llamas y manchas de sangre en la calle.

La cifra de víctimas no estaba clara de inmediato. Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad.

El incidente ocurre días después de que se detonara un artefacto explosivo en una cafetería cerca del Palacio de Justicia en Damasco, lo que dejó al menos 10 muertos y 20 heridos.

FUENTE: AP