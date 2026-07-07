americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Explosiones sacuden Damasco mientras el presidente francés Macron visita Siria

DAMASCO, Siria (AP) — Varias explosiones sacudieron Damasco el martes mientras el presidente de Francia se reunía con su homólogo sirio en una visita histórica.

El presidente de Siria, Ahmad al-Sharaa, a la derecha, recibe al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el palacio presidencial en Damasco, Siria, el martes 7 de julio de 2026. (AP Foto/Ghaith Alsayed)
El presidente de Siria, Ahmad al-Sharaa, a la derecha, recibe al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el palacio presidencial en Damasco, Siria, el martes 7 de julio de 2026. (AP Foto/Ghaith Alsayed) AP

Emmanuel Macron había entrado en el palacio presidencial para reunirse con el presidente sirio, Ahmad al-Sharaa, cuando se produjeron las explosiones cerca del hotel Four Seasons. Las autoridades sirias no comentaron de inmediato el incidente.

Medios sirios informaron que Macron se alojaba en el Four Seasons.

Se escucharon dos explosiones en el corazón de la capital, informaron el periódico sirio Al-Watan y la cadena Syria TV. Desde el lugar se podía ver una gran columna de humo.

Imágenes difundidas ampliamente en redes sociales mostraban un vehículo en llamas y manchas de sangre en la calle.

La cifra de víctimas no estaba clara de inmediato. Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad.

El incidente ocurre días después de que se detonara un artefacto explosivo en una cafetería cerca del Palacio de Justicia en Damasco, lo que dejó al menos 10 muertos y 20 heridos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

Destacados del día

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

El Cangrejo dice que está listo para negociar con Trump el futuro de Cuba en medio de máxima presión

El Cangrejo dice que está listo para negociar con Trump el futuro de Cuba en medio de máxima presión

Cubanos salen a protestar en Jaimanitas tras más de 24 horas de apagón: Abajo la dictadura

Cubanos salen a protestar en Jaimanitas tras más de 24 horas de apagón: "Abajo la dictadura"

Apagón masivo en Cuba: reportan desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional este lunes

Apagón masivo en Cuba: reportan desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional este lunes

El presidente estadounidense Donald Trump se pronuncia sobre el Mundial de fútbol durante una actividad en Oficina Oval de la Casa Blanca, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump dice que la roja del árbitro del Mundial fue 'horrible', pero dejó el fallo a FIFA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter