Explosión en siderúrgica de Turquía deja 3 muertos y 10 desaparecidos

El incendio en la planta de HABAS en Aliaga, en la provincia de Izmir, también dejó 14 heridos, tres de ellos en estado crítico, indicó la oficina del gobernador provincial en un comunicado. Agregó que estaban en marcha las labores de búsqueda y rescate para llegar a las 10 personas atrapadas bajo los escombros.

La cadena NTV mostró imágenes de un gran incendio dentro de las instalaciones y una alta columna de humo elevándose.

“El suelo tembló. Fue muy intenso”, declaró el testigo Nuri Ali Ulker, según la agencia estatal de noticias Anadolu.

El ministro del Interior, Mustafa Ciftci, señaló que los equipos de emergencia combaten las llamas y buscan víctimas. “Nuestros compatriotas heridos han sido trasladados a hospitales y su estado de salud está siendo monitoreado de cerca”, publicó en redes sociales.

La oficina del gobernador indicó que la explosión ocurrió alrededor del mediodía, cuando una grúa puente se desplomó dentro de un horno durante la colada de acero líquido. Añadió que se había iniciado una investigación.

Aliaga cuenta con un gran puerto y es conocida por el desguace de barcos, que, según críticos, ha causado un daño ambiental significativo y ha llevado a llamados para retirar su astillero de desguace de la lista de la Unión Europea de instalaciones de reciclaje de buques.

El desastre ocurrió mientras líderes mundiales y activistas ambientales se reunían en Antalya, en la costa mediterránea de Turquía, para conversaciones sobre cómo frenar el cambio climático.

La planta de HABAS se estableció en 1987 y puede producir 4,5 millones de toneladas de acero al año, según el sitio web de la empresa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP