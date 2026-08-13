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Explosión en puerto de Holanda deja un muerto y varios heridos

RÓTERDAM, Holanda (AP) — Una explosión en el puerto holandés de Róterdam el jueves dejó al menos una persona muerta y varias más heridas, informó la policía de la ciudad.

La refinería en Róterdam, Holanda, donde ocurrió la explosión, el 13 de agosto del 2026. (AP foto/Mouneb Taim)
La refinería en Róterdam, Holanda, donde ocurrió la explosión, el 13 de agosto del 2026. (AP foto/Mouneb Taim) AP

La explosión en el mayor puerto de Europa ocurrió a última hora de la mañana del jueves, indicó la agencia, añadiendo que se ha establecido una escena del crimen para tratar de determinar la causa.

La explosión ocurrió en una refinería y terminal de combustible operada por Gunvor Energy en una sección industrial del extenso recinto portuario. La emisora holandesa NOS señaló que un equipo de mantenimiento había estado trabajando allí en un tramo de tuberías.

Los servicios de emergencia de Róterdam reportaron un corte de energía en el puerto y afirmaron que un transformador se había incendiado por circunstancias no explicadas. Varias empresas detuvieron sus operaciones y evacuaron a los trabajadores.

El suministro eléctrico se restablecía gradualmente en empresas de la zona industrial cercana unas horas después. Allí tienen su sede varias compañías de petróleo y gas, y los bomberos permanecían en alerta. No está claro si el apagón y la explosión estaban relacionados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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