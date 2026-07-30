Explosión en mina de carbón en Pakistán mata al menos a seis mineros y atrapa a otros 42

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La explosión ocurrió en las afueras de Quetta, la capital de la provincia de Baluchistán, indicó el inspector gubernamental de minas Ghani Baloch.

Los cuerpos de los seis mineros fueron recuperados horas después de la explosión mortal, que al parecer fue provocada por una acumulación de gas metano, señaló Baloch. Los equipos de rescate, con apoyo de la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres y otros servicios de emergencia, continuaban los esfuerzos para llegar hasta los mineros atrapados, agregó.

Baloch no precisó de inmediato a qué profundidad trabajaban los mineros. Manifestó que la operación de rescate continuaría hasta que se tuviera constancia de todos los mineros atrapados.

Los accidentes mortales son comunes en la industria de la minería del carbón en Pakistán, particularmente en Baluchistán, donde muchas minas carecen de ventilación adecuada, sistemas de monitoreo de gases y otras medidas básicas de seguridad.

Los trabajadores mineros y los grupos laborales han acusado durante mucho tiempo a los propietarios de las minas de no hacer cumplir las normas de seguridad ni proporcionar equipo de protección adecuado.

A pesar de los riesgos y los bajos salarios, miles de mineros dependen de la industria del carbón para su sustento en Baluchistán, la provincia más grande pero menos desarrollada de Pakistán, donde abundan el desempleo y la pobreza.

__________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP