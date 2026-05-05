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Explosión en mina de carbón en Colombia mata a nueve mineros y hiere a 6

BOGOTÁ (AP) — Una explosión en una mina de carbón en el centro de Colombia mató a nueve mineros y dejó heridos a otros seis, quienes se recuperaban en un hospital el martes, informaron las autoridades.

Había 15 mineros dentro de la mina Carbonera Los Pinos, en Sutatausa, a unos 80 kilómetros (50 millas) al norte de Bogotá, cuando ocurrió la explosión el lunes, señaló en X el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Tres de los mineros lograron salir por sus propios medios, y los tres sobrevivientes restantes fueron rescatados.

La Agencia Nacional de Minería de Colombia indicó en un comunicado que funcionarios inspeccionaron la mina a inicios de abril y habían recomendado sellar las zonas que ya no se utilizaban para la extracción de carbón, debido a "emanaciones de gases, especialmente metano". La agencia no precisó si la recomendación se implementó.

La agencia expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y manifestó que "lamenta este accidente minero en el que, gracias a las oportunas tareas de rescate, fueron rescatados seis mineros con vida".

Los accidentes mineros son comunes en el centro de Colombia, donde decenas de pequeños operadores explotan minas de carbón y esmeraldas.

En 2023, 11 mineros murieron por una explosión en otra mina de carbón en Sutatausa. En 2020, 11 mineros fallecieron durante un accidente minero en Cucunubá, otro municipio de la provincia de Cundinamarca.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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