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Explosión en fábrica de municiones cerca de Roma; no se reportan heridos

ROMA (AP) — Una explosión afectó una fábrica de municiones cerca de Roma el jueves, informaron las autoridades locales. No hubo reportes inmediatos de heridos.

Un helicóptero arroja agua en el lugar de la explosión en Colleferro, cerca de Roma, el 13 de agosto del 2026. (AP foto/Gregorio Borgia)
Un helicóptero arroja agua en el lugar de la explosión en Colleferro, cerca de Roma, el 13 de agosto del 2026. (AP foto/Gregorio Borgia) AP

La explosión se produjo en la localidad de Colleferro después de un incendio en la antigua instalación de Simmel Difesa, ahora propiedad de KNDS Ammo Italy, que produce municiones y otros productos vinculados a la defensa, explicó Francesco Rocca, presidente de la región del Lacio.

“En este momento, la prioridad absoluta es garantizar la seguridad de las personas y permitir que todo el personal involucrado en la respuesta de emergencia opere en las mejores condiciones posibles”, declaró Rocca en un comunicado.

Los reportes iniciales de medios locales indicaron que todos los trabajadores de la planta estaban a salvo y que la explosión podría haberse originado en el departamento de prensado de pólvora de la planta.

Equipos de emergencia, incluidos bomberos y policía, acudieron al lugar mientras el incendio continuaba ardiendo. Residentes señalaron haber escuchado una fuerte explosión en toda la zona.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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