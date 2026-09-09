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Explosión en almacén en el noroeste de Siria mata al menos a 4

SARMADA, Siria (AP) — Al menos cuatro personas murieron y otras 10 resultaron heridas en una explosión en un almacén de armas en el noroeste de Siria el miércoles, según medios estatales.

Efectivos de las fuerzas de seguridad sirias y otros se acercan mientras una columna de humo señala el lugar donde se produjo una explosión, en lo que según la prensa estatal era un depósito de armas en Burj al-Nimra, cerca de Sarmada, en la provincia de Idlib, Siria, el 9 de septiembre de 2026.(AP Foto/Omar Albam)
Efectivos de las fuerzas de seguridad sirias y otros se acercan mientras una columna de humo señala el lugar donde se produjo una explosión, en lo que según la prensa estatal era un depósito de armas en Burj al-Nimra, cerca de Sarmada, en la provincia de Idlib, Siria, el 9 de septiembre de 2026.(AP Foto/Omar Albam) AP

La causa de la explosión registrada cerca de la localidad de Sarmada, en la provincia de Idlib, no estaba clara. Este tipo de incidentes son relativamente habituales en el país, que ha sufrido más de una década de guerra.

La agencia noticiosa estatal SANA reportó, citando al Ministerio de Defensa y sin ofrecer más detalles, que el almacén se utilizaba para guardar armas y municiones que quedaron de la revuelta y la guerra civil del país entre 2011 y 2024.

Efectivos de la Defensa Civil y de la Media Luna Roja Siria continúan buscando sobrevivientes atrapados bajo los escombros. Un fotógrafo de The Associated Press en el lugar vio cómo recuperaban cuerpos.

Imágenes de video difundidas ampliamente tras la explosión mostraban una gran columna de humo negro, mientras se podían escuchar los sonidos de explosiones más pequeñas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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