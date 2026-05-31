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Explosión de 13 carreras en la tercera impulsa triunfo 13-8 de Yankees sobre los Atléticos

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Ben Rice conectó dos hits extrabase y remolcó cuatro carreras en una tercera entrada de 13 anotaciones, la mayor cantidad en un episodio en 21 años, que impulsó a la victori el domingo 13-8 sobre los Atléticos.

Cody Bellinger de los Yankees de Nueva York batea un sencillo remolcador ne la tercera entrada ante los Atléticos el domingo 31 de mayo del 2026. (AP Foto/Scott Marshall)
Cody Bellinger de los Yankees de Nueva York batea un sencillo remolcador ne la tercera entrada ante los Atléticos el domingo 31 de mayo del 2026. (AP Foto/Scott Marshall) AP

Los Yankees embasaron a los primeros 12 bateadores de la entrada contra los lanzadores de los Atléticos Jacob Lopez (4-3) y Michael Kelly. Esta fue la primera vez que Nueva York logró esta hazaña en casi 77 años. Fue la entrada más productiva de Nueva York desde que anotó 13 carreras en la octava contra Toronto el 21 de junio de 2005, y quedó a una carrera del récord de la franquicia establecido en 1920 contra los Senators de Washington.

Rice hizo el mayor daño con un doble de dos carreras y un triple de dos anotaciones, pero ocho de los nueve bateadores de los Yankees tuvieron al menos un hit y una carrera impulsada en la entrada. Austin Wells fue la única excepción, con dos bases por bolas y dos carreras anotadas.

Nueva York cerró la alta de la entrada, que duró 43 minutos, con 11 hits, cuatro bases por bolas y cuatro robos, al tiempo que envió a 18 bateadores al plato y vio 75 lanzamientos. Fue la mayor cantidad de carreras permitidas en una entrada por los Atléticos desde que recibieron 14 contra Cleveland el 18 de junio de 1950, en la primera entrada del segundo juego de una doble cartelera.

Esto llevó a fuera una noche fácil para Will Warren (7-1), quien se serenó después de permitir tres carreras sucias en la primera y luego lanzó cinco entradas consecutivas sin permitir anotación para ayudar a cerrar una gira de 5-1 para Nueva York.

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FUENTE: AP

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