Expertos temen que discurso de Trump esta noche estará lleno de falsedades sobre elecciones

El presidente Donald Trump habla en una academia militar en Carlisle, Pensilvania, el 15 de julio del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

En su segundo mandato, Trump ha intentado usar las palancas del poder para reescribir esa historia ya bien asentada, algo que podría intentar de nuevo el jueves por la noche con un discurso a la nación.

El mandatario ha designado a leales que han repetido sus afirmaciones falsas de que la elección de 2020 fue robada y ha dejado claro que todos sus leales deben ser fieles a esa línea.

Una prueba de cómo la lealtad a las mentiras de Trump se ha convertido en una prueba decisiva para todo funcionario, muchos de ellos se han negado una y otra vez a responder de manera directa a la pregunta de quién ganó en 2020, y han preferido limitarse a señalar solamente que Biden se convirtió en presidente. Jay Clayton, el nominado de Trump para convertirse en el próximo director nacional de inteligencia, fue el más reciente en repetir esa fórmula en su audiencia de confirmación el miércoles.

“¿Y quién tiene la mayor cantidad de votos electorales? ¿Es la persona que gana o la persona que pierde?”, preguntó el senador Mark Kelly, demócrata de Arizona.

El gobernante ha adoptado descabelladas teorías conspirativas sobre una supuesta trama internacional que penetró las máquinas de votación, teorías que han derivado en demandas por difamación.

Antes de su discurso, Trump ha anunciado “noticias realmente grandes” y ha dicho que “no hay nada más grande, porque sin elecciones libres y justas, no se tiene un país”.

Los expertos temen que será solamente otra ronda de falsedades.

“Ha habido más de seis años de conclusiones consistentes por parte de la comunidad de inteligencia y de todos los que lo han analizado, de que no hubo interferencia extranjera en 2020, y de que nuestros sistemas de votación fueron seguros y precisos”, manifestó Victoria Bassetti, de States United, un grupo no partidista que apoya a los funcionarios estatales que administran las elecciones. “Supongo que el presidente podría inventar alguna nueva afirmación o nueva conclusión. Iría en contra de toda la evidencia”.

Numerosas investigaciones encuentran lo mismo: no hubo fraude importante

Ha habido una enorme cantidad de revisiones de la elección de 2020. Trump y sus aliados perdieron decenas de casos judiciales en los que impugnaron los resultados, a veces ante jueces que el propio mandatario había nombrado. Numerosas auditorías, recuentos e investigaciones, incluidas varias realizadas por republicanos, no hallaron problemas importantes con la votación o el conteo.

El entonces secretario de Justicia de Trump, William Barr, afirmó que no hubo indicios de fraude significativo, una declaración que le valió la ira de Trump. El designado de Trump para dirigir la agencia que vigila los ciberataques contra la infraestructura electoral, Chris Krebs, declaró que la elección de 2020 fue segura y que no hubo señales de manipulación, lo que llevó a Trump a despedirlo y a exigir una investigación en su contra al regresar al poder en 2025.

Una evaluación de inteligencia difundida en los primeros días del gobierno de Biden, pero concluida el 7 de enero de 2021, en los últimos días de Trump en el cargo, no encontró manipulación extranjera de los totales de votos ni del equipo electoral en 2020. Y el año pasado, Trump firmó un documento federal como parte de una revisión rutinaria sobre posible influencia extranjera en elecciones, en el que se declaraba que “no ha habido evidencia de que una potencia extranjera haya alterado el resultado o el recuento de votos en ninguna elección en Estados Unidos”.

Dinero de los contribuyentes gastado en reinvestigar la elección

Desde su regreso al cargo, Trump ha puesto en marcha una revisión del voto de 2020. Agentes federales han incautado registros de votación en el condado Fulton en Georgia, gobernado por demócratas, y en el condado de Maricopa, Arizona, gobernado por republicanos; dos grandes condados metropolitanos de estados disputados que figuraron de manera destacada en las teorías conspirativas de 2020.

Trump eligió a Kurt Olsen, un abogado prominente en el mundo de los teóricos de conspiraciones electorales, para encabezar la pesquisa. Olsen fue sancionado previamente por la Corte Suprema de Arizona por declaraciones falsas en una demanda que presentó para impugnar la derrota en 2022, en la contienda por la gobernación de Arizona, de uno de los aliados de Trump.

“Ha comprometido incalculables recursos de los contribuyentes”, dijo David Becker, exabogado del Departamento de Justicia que ahora dirige el Center for Election Integrity & Research. “No han encontrado nada”.

Una declaración jurada para una orden de registro presentada en el caso del condado Fulton estaba llena de falsedades. El FBI reasignó a cientos de analistas para revisar el material.

Teorías conspirativas derivan en demandas por difamación

Aun así, los teóricos de conspiraciones electorales han estado alborotados con la idea de que Trump está a punto de revelar pruebas irrefutables de un fraude electoral masivo.

Una versión sostiene que Venezuela y posiblemente otros países manipularon las máquinas de votación para privar a Trump de una victoria. El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, actualmente espera juicio en Manhattan por cargos federales de narcotráfico después de que el ejército de Estados Unidos lo sacara de la capital de ese país.

Esas teorías han llevado a pagos enormes en demandas por difamación presentadas por empresas de máquinas de votación y otros. Fox News pagó 787,5 millones de dólares para resolver una demanda relacionada con la difusión de esas afirmaciones y otras a finales de 2020. Las cadenas conservadoras Newsmax y One America News también han tenido que pagar compensaciones por haber transmitido esas acusaciones.

Un jurado de Denver determinó que Mike Lindell, un destacado teórico de conspiraciones electorales a quien Trump respaldó esta semana como candidato republicano a gobernador en Minnesota, difamó a un empleado de una empresa de máquinas de votación al llamarlo traidor.

Becker señaló que ha habido un patrón claro a lo largo de seis años de teorías conspirativas en torno a la derrota de Trump. Los teóricos de conspiraciones, incluido el propio Trump, hacen acusaciones generales en público, a veces con lo que parece ser una enorme cantidad de documentación proveniente de elaboradas bases de datos electorales. Pero han perdido de manera reiterada en los tribunales, donde el umbral es si existe alguna base fáctica para las afirmaciones.

Becker sugirió que cualquier novedad de Trump sobre elecciones se someta al mismo escrutinio.

“Si alguien está alegando un delito que ocurrió hace seis años, no deberíamos responder a sus afirmaciones”, expresó Becker. “Deberíamos exigir que lo demuestren con pruebas”.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP