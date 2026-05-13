Expertos en genética ganan el Princesa de Asturias de Investigación

“Estos métodos han impulsado el diagnóstico clínico y la investigación en biología, biomedicina, medicina forense y ecología”, explicó el jurado que concede el galardón en su acta.

“Estas tecnologías han dado lugar a una herramienta genética de uso cotidiano que ha revolucionado la medicina personalizada”, agregó la Fundación que concede los premios.

Antes del 2000 se necesitaban meses y una inversión millonaria para obtener la secuenciación de un genoma humano completo, un proceso que ahora toma apenas unas horas y ronda los mil dólares. Este avance facilitó, por ejemplo, la identificación y secuenciación del virus causante de la pandemia del COVID-19 y sus variantes y ayudó a la creación de vacunas.

Además, ha abierto campos de investigación como el estudio del microbioma humano y tiene cada vez más aplicaciones prácticas en patologías infecciosas, cáncer y enfermedades raras, explicó.

Klenerman, Balasubramanian y Mayer superaron en votos a las 56 candidaturas de 24 nacionalidades analizadas por el jurado.

El estudio japonés de animación Studio Ghibli en la categoría de Comunicación y Humanidades, y la compositora y artista visual estadounidense Patti Smith en Artes son los primeros galardones anunciados este año.

En las próximas semanas se fallarán los de Letras, Ciencias Sociales, Deportes o Concordia. El reconocimiento incluye un premio de 50.000 euros.

Los galardones se entregarán a finales de octubre en una ceremonia en Oviedo, en el norte de España, que contará con la presencia de la familia real, incluyendo la heredera al trono, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, en cuyo nombre se conceden los premios.

FUENTE: AP