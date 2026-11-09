americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Exnovia de apresado exasesor presidencial se asila en embajada de México en Bolivia

LA PAZ, Bolivia (AP) — La abogada boliviana Nadia Beller, exnovia del encarcelado exasesor del presidente Rodrigo Paz, se asiló en la embajada de México en La Paz mientras el gobierno boliviano evalúa concederle un salvoconducto.

La embajada de México emitió una comunicación sobre la “concesión de asilo diplomático a Nadia Beller" mientras la Cancillería boliviana indicó que "la solicitud de encuentra en evaluación por las instancias competentes”.

Poco después el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, declaró que “el gobierno es respetuoso de los tratados internacionales sobre el asilo y se otorgará (a Beller) salvoconducto”.

Beller sobrevivió al disparo de sicarios que la atacaron presuntamente por orden del exasesor Fernando Cerimedo el 17 de agosto. El argentino Cerimedo está en prisión preventiva y es investigado por intento de feminicidio, enriquecimiento ilícito y tráfico de drogas. El caso desató un terremoto político de repercusiones internacionales por tratarse de un influyente estratega digital de algunos gobiernos de la nueva derecha latinoamericana.

La solicitud de asilo de la exnovia de Cerimedo se da tras la destitución y apresamiento del exfiscal general Roger Mariaca, acusado de liderar una “estructura criminal” al servicio del narcotráfico. Mariaca investigaba a Cerimedo.

La relación entre Bolivia y México ha estado marcada por desencuentros diplomáticos desde 2019 debido a la negativa del gobierno boliviano de conceder un salvoconducto a altos funcionarios tras un estallido social que derivo en la renuncia del entinces presidente izquierdista Evo Morales (2006-2019).

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

DESMANTELAN EN MIAMI RED DE CUBANOS QUE ROBABA CARGAMENTOS DE BATH & BODY WORKS: Revendían velas en Hialeah

DESMANTELAN EN MIAMI RED DE CUBANOS QUE ROBABA CARGAMENTOS DE BATH & BODY WORKS: Revendían velas en Hialeah

Un automovilista carga combustible en el depósito de un vehículo en una gasolinera de Costco el jueves 29 de octubre de 2026, en Lone Tree, Colorado. (Foto AP/David Zalubowski)

Trump y demócratas enfrentan desafíos para lograr el alivio económico que exigieron los votantes

¡DÍAZ-CANEL DESAFÍA A MARCO RUBIO Y A TRUMP! ¡NO NOS DOBLEGARÁN!, RESPONDE A LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA CUBA

¡DÍAZ-CANEL DESAFÍA A MARCO RUBIO Y A TRUMP! "¡NO NOS DOBLEGARÁN!", RESPONDE A LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA CUBA

ALERTA CERCA DE LA CASA BLANCA! SERVICIO SECRETO DETIENE A VENEZOLANO ARMADO POR AMENAZAS CONTRA DONALD TRUMP

ALERTA CERCA DE LA CASA BLANCA! SERVICIO SECRETO DETIENE A VENEZOLANO ARMADO POR AMENAZAS CONTRA DONALD TRUMP

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter