Exnovia de apresado exasesor presidencial se asila en embajada de México en Bolivia

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La embajada de México emitió una comunicación sobre la “concesión de asilo diplomático a Nadia Beller" mientras la Cancillería boliviana indicó que "la solicitud de encuentra en evaluación por las instancias competentes”.

Poco después el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, declaró que “el gobierno es respetuoso de los tratados internacionales sobre el asilo y se otorgará (a Beller) salvoconducto”.

Beller sobrevivió al disparo de sicarios que la atacaron presuntamente por orden del exasesor Fernando Cerimedo el 17 de agosto. El argentino Cerimedo está en prisión preventiva y es investigado por intento de feminicidio, enriquecimiento ilícito y tráfico de drogas. El caso desató un terremoto político de repercusiones internacionales por tratarse de un influyente estratega digital de algunos gobiernos de la nueva derecha latinoamericana.

La solicitud de asilo de la exnovia de Cerimedo se da tras la destitución y apresamiento del exfiscal general Roger Mariaca, acusado de liderar una “estructura criminal” al servicio del narcotráfico. Mariaca investigaba a Cerimedo.

La relación entre Bolivia y México ha estado marcada por desencuentros diplomáticos desde 2019 debido a la negativa del gobierno boliviano de conceder un salvoconducto a altos funcionarios tras un estallido social que derivo en la renuncia del entinces presidente izquierdista Evo Morales (2006-2019).

FUENTE: AP