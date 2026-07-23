Exministro ucraniano de Defensa de Ucrania rechaza oferta de Zelenskyy de otro cargo

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy observa antes de su reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin, en Kiev, Ucrania, el jueves 23 de julio de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky) AP

Mykhailo Fedorov, quien fue destituido la semana pasada tras apenas seis meses en el puesto, es una figura pública joven y popular debido a su éxito en modernizar las fuerzas armadas y dar a Ucrania una ventaja en la guerra mediante el uso innovador de la tecnología. También tomó medidas enérgicas contra la corrupción en las compras militares.

Su salida desató protestas callejeras en toda Ucrania que han presionado a Zelenskyy y han sido celebradas por las autoridades rusas.

Fedorov señaló en un comunicado que dirigir el Ministerio de Defensa era uno de los tres únicos trabajos que “realmente moldean el curso de la guerra”, junto con la presidencia y el jefe de las Fuerzas Armadas.

Subrayó que “no aceptará ningún cargo que no sea” el de ministro de Defensa, en lo que equivalió a una postura desafiante frente a Zelenskyy.

El presidente ucraniano dijo más temprano el jueves que le había ofrecido a Fedorov el cargo de viceprimer ministro para la innovación militar.

Fedorov explicó que quería terminar sus reformas en el Ministerio de Defensa, que se vieron truncadas luego que su relación se deteriorara con el comandante en jefe Oleksandr Syrskyi, formado en la era soviética y considerado parte de la vieja guardia militar.

“Ningún otro cargo conlleva la autoridad real para combatir la corrupción en las adquisiciones, completar la transformación del Ejército, planificar y ejecutar operaciones asimétricas contra el enemigo, erradicar una cultura de mentiras y falta de rendición de cuentas dentro del sistema”, expresó sobre el puesto en el Ministerio de Defensa.

Agregó que asumió el cargo en enero pasado con un plan para poner fin a la guerra mediante el fortalecimiento de las defensas aéreas y el mantenimiento de la firmeza en la línea del frente, al tiempo que se dañaba la economía de Rusia con ataques de largo alcance.

“Nuestros resultados colectivos crearon algo sin precedentes, una ventana de oportunidad para obligar a Rusia a la paz mediante la fuerza. Y no podemos permitirnos perderla”, sostuvo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP