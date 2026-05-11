Exministro polaco acusado de abuso de poder dice que está en EEUU

El exministro de Justicia de Polonia Zbigniew Ziobro en Varsovia, el 26 de septiembre del 2020. (AP foto/Czarek Sokolowski) AP

Zbigniew Ziobro fue una figura clave en el gobierno encabezado por el partido nacionalista-derechista Ley y Justicia, que gobernó Polonia entre 2015 y 2023. Esa administración estableció control político sobre instituciones judiciales al llenar los tribunales con jueces afines y castigar a críticos con medidas disciplinarias o asignaciones a lugares lejanos.

Ziobro anunció en enero que se le había concedido asilo en Hungría, entonces dirigida por el primer ministro nacionalista Viktor Orbán.

Ziobro dijo el domingo al canal polaco de derecha Republika que había llegado a Estados Unidos el día anterior, lo que coincidió con la investidura en Budapest del sucesor de Orbán, Péter Magyar, quien derrotó al líder de larga data en unas elecciones el mes pasado. Señaló que estaba utilizando un documento que se le otorgó junto con su derecho de asilo, informó la agencia de noticias polaca PAP.

El gobierno del actual primer ministro polaco Donald Tusk llegó al poder a finales de 2023 con la intención de revertir los cambios judiciales realizados por su predecesor, pero los esfuerzos por deshacerlos han sido bloqueados por dos presidentes consecutivos alineados con la derecha nacionalista.

En octubre, los fiscales solicitaron el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Ziobro para presentar cargos en su contra. Alegan, entre otras cosas, que Ziobro hizo un uso indebido de un fondo para víctimas de violencia, incluso para la compra del software de vigilancia israelí Pegasus.

El partido de Tusk sostiene que Ley y Justicia utilizó Pegasus para espiar ilegalmente a opositores políticos mientras estuvo en el poder. Ziobro afirma que actuó conforme a la ley.

La fiscalía nacional indicó el lunes en redes sociales que estaba investigando el paradero de Ziobro y examinando si otras personas lo ayudaron a “huir y evadir la responsabilidad penal, obstruyendo así la investigación sobre el fondo de justicia”.

El actual ministro de Justicia, Waldemar Żurek, escribió en X la noche del domingo que Polonia había invalidado los documentos de viaje de Ziobro, incluido su pasaporte diplomático, y que Varsovia preguntará a Estados Unidos y a Hungría cuál fue la base legal para que Ziobro saliera del territorio húngaro y entrara en Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP