Exlíder del mayor partido unionista de Irlanda del Norte, condenado a 15 años por abuso sexual

ARCHIVO – El líder del Partido Unionista Democrático (DUP, por sus siglas en inglés), Jeffrey Donaldson, habla con los medios de comunicación en una conferencia de prensa en Hinch Distillery, Temple, Irlanda del Norte, el 30 de enero de 2024. (AP Foto/Peter Morrison, Archivo) AP

El juez afirmó que Donaldson, de 63 años, no había mostrado “arrepentimiento, disculpa ni vergüenza” por los delitos, que arruinaron la vida de las víctimas.

Donaldson fue uno de los políticos más conocidos de Irlanda del Norte hasta que su detención, hace dos años, dejó atónitos a sus colegas y a la sociedad en general.

Fue declarado culpable en junio de un cargo de violación, cuatro cargos de indecencia grave y 13 cargos de agresión indecente relacionados con dos niñas entre 1985 y 2008. Él había negado las acusaciones.

De 2021 a 2024, Donaldson dirigió el Partido Unionista Democrático (DUP, por sus siglas en inglés), el mayor organismo político a favor de que Irlanda del Norte permanezca en Reino Unido. Renunció como líder del conservador DUP tras su arresto y dejó el escaño en la Cámara de los Comunes del Reino Unido que había ocupado desde 1997.

El DUP señaló en un comunicado que Donaldson “merece cada día de la larga condena de prisión que tiene que cumplir” por sus “viles y repugnantes crímenes”.

El juez Paul Ramsey indicó que el expolítico había sufrido un “descenso catastrófico hacia la desgracia”. Lo sentenció en el Tribunal de la Corona de Newry, al sur de Belfast, a 11 años por los delitos contra una víctima y a cuatro años por los de la otra, a cumplirse de manera consecutiva.

“No ha habido, y sin duda no habrá, ni una sola palabra de arrepentimiento, disculpa o vergüenza por parte de este hombre, ni siquiera para ofrecer a sus víctimas alguna mínima migaja de consuelo”, manifestó el juez.

Se determinó que la esposa de Donaldson, Eleanor Donaldson, de 60 años, ayudó e instigó los delitos de su marido al presenciar los abusos y no hacer nada para intervenir. Debido a problemas de salud mental, solo enfrentó una audiencia de determinación de hechos que no podía derivar en una condena.

Las dos víctimas testificaron que Donaldson las manoseó cuando tenían aproximadamente la edad para estudiar en la escuela primaria. La mayor de las dos, mencionada en el tribunal como Denunciante B, declaró que él la violó.

The Associated Press no identifica a víctimas de presunta violencia sexual, y la ley de Reino Unido protege sus identidades frente a los medios de comunicación de por vida.

Durante el juicio, Donaldson negó todas las acusaciones en su contra. Declaró que la violación “simplemente no ocurrió”.

Catherine Kierans, jefa de la Unidad de Delitos Graves del Servicio de Fiscalía Pública de Irlanda del Norte, afirmó que Donaldson “nunca ha aceptado la responsabilidad por sus delitos ni ha mostrado remordimiento alguno”.

“Este caso demuestra que el abuso sexual puede ocultarse tras una fachada de respetabilidad”, señaló. “También demuestra que ninguna persona, independientemente de su cargo, estatus o reputación pública, está fuera del alcance de la ley”.

Las víctimas acogieron con satisfacción la sentencia, pero dijeron que nada podía deshacer el daño causado por los delitos de Donaldson.

“La infancia me fue robada y nunca la recuperaré”, dijo la víctima A en un comunicado leído por un agente de policía fuera del tribunal.

“La condena no borra el abuso ni revierte el impacto de lo que me ocurrió, y siempre cargaré con sus consecuencias.

“Pero quienes son responsables ya no me controlan. Me cambiaron para siempre, pero no me arrebatarán el futuro. El ciclo se está rompiendo y termina conmigo”.

La víctima B dijo que “lo que me pasó de niña ha afectado todo desde entonces, cada día y cada relación que he tenido.

“Di un paso al frente, muchos años después, porque para mí, esto se trata de trazar una línea en la arena y saber que los Donaldson ya no pueden hacerle daño a nadie más”, manifestó.

El abogado de Donaldson, Kieran Vaughan, dijo en una audiencia previa a la sentencia que su cliente había logrado “cosas significativas en su vida”.

“Estas condenas borran todos esos logros que ha alcanzado en su vida”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP