Exhibiciones de armas en Teherán envían un mensaje dentro y fuera de Irán ante la guerra

Una mujer maneja un fusil de asalto al estilo Kalashnikov durante una clase de entrenamiento de armas en Teherán, Irán, el martes 19 de mayo de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi) AP

Ahora se exhiben armas con frecuencia en Teherán, una muestra creciente de desafío mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con reanudar la guerra con Irán si las negociaciones fracasan y la República Islámica se niega a soltar su control sobre el estrecho de Ormuz.

Las exhibiciones de armas reflejan la amenaza real que enfrenta Irán: Trump ha sugerido que fuerzas estadounidenses podrían apoderarse por la fuerza de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido y anteriormente afirmó que envió armas a combatientes kurdos para que las entregaran a manifestantes antigubernamentales.

Pero también ofrecen tranquilidad y motivación a los sectores más radicales y brindan un entretenimiento poco común en un momento de gran incertidumbre, cuando los iraníes afrontan despidos masivos, cierres de negocios y el encarecimiento de los alimentos, medicinas y otros bienes. Sugerir que más partidarios de línea dura estarán armados también podría ayudar a sofocar nuevas manifestaciones contra la teocracia iraní, que reprimió violentamente protestas en todo el país en enero en una ofensiva que, según activistas, dejó más de 7.000 muertos y decenas de miles de detenidos.

“Esto es necesario para que todo nuestro pueblo reciba entrenamiento porque estamos en una situación de guerra en estos días”, comentó Ali Mofidi, un residente de Teherán de 47 años que asistía a un entrenamiento con armas el martes por la noche. “Si es necesario, todos deben estar disponibles y saber cómo usar un arma”.

Durante meses, la televisión estatal y mensajes de texto patrocinados por el gobierno han bombardeado al público con llamados a unirse a los “Janfada”, o “los que sacrifican sus vidas”. En un momento dado, los más radicales alentaron a familias con niños de apenas 12 años a enviarlos a la Guardia Revolucionaria para trabajar en puestos de control, algo que Amnistía Internacional denunció como un crimen de guerra.

Funcionarios del gobierno aseguran que más de 30 millones de personas en Irán —que tiene una población de unos 90 millones— se han ofrecido como voluntarios mediante un formulario por internet o en actos públicos para dar su vida por la teocracia iraní. No hay forma de confirmar esa cifra y aún no se ha visto una movilización masiva, como la que vivió Ucrania en los días previos a la invasión a gran escala de Rusia en 2022, cuando funcionarios repartieron fusiles y la gente se organizó para fabricar bombas de gasolina.

Pero ha habido varios anuncios públicos y presentadores han aparecido armados durante programas en vivo en la televisión estatal, como parte de los esfuerzos por avivar el fervor.

“Al mirar atrás al momento en que registré mi nombre, me doy cuenta de que no estaba contemplando realmente los peligros de combatir en el frente. En ese instante, como todos los demás, mis pensamientos estaban únicamente en Irán”, escribió la periodista Soheila Zarfam en una columna para el diario Tehran Times, de propiedad estatal. “Mi vida podría terminar, pero Irán perduraría, y eso era lo único que de verdad importaba”.

La premio Nobel de la Paz iraní, Shirin Ebadi, ha criticado las demostraciones públicas de armas, en particular las imágenes de niños manipulando fusiles de asalto, y señaló: “Escenas como estas recuerdan la toma de rehenes infantiles y el armamento de menores por grupos como Boko Haram en Nigeria, y milicias en Sudán y el Congo”.

El entrenamiento con armas, antes inusual, se vuelve norma

Una reciente manifestación organizada por el gobierno con nómadas en Irán los mostró portando desde fusiles Lee–Enfield de cerrojo del Imperio británico hasta un trabuco, un antecesor de la escopeta más asociado a la época de los piratas en alta mar.

Pero durante semanas de un alto el fuego inestable, la mayoría de las demostraciones de armas parecen concentrarse en Teherán, no en las zonas rurales donde existe la tradición de tener fusiles y escopetas en casa.

En una demostración el martes por la noche en Teherán, los participantes, hombres y mujeres, se dividieron en clases separadas. Hadi Khoosheh, integrante de la fuerza Basij —un cuerpo de voluntarios de la Guardia Revolucionaria— e instructor, mostró cómo manipular un fusil de asalto tipo Kaláshnikov con culata plegable.

“Al final del entrenamiento, quienes completen el curso recibirán una tarjeta titulada ‘Janfada’, que demuestra que han recibido un entrenamiento básico y preliminar para este tipo de arma y que pueden usarla si, Dios no lo quiera, le ocurre algo a nuestro país”, explicó Khoosheh.

Sin embargo, el entrenamiento con armas fue, en el mejor de los casos, rudimentario para los niños y los hombres mayores reunidos. A uno le costó insertar el cargador del fusil y, sin querer, apuntó el cañón del arma descargada hacia otras personas, una grave infracción de seguridad que se enseña en el adiestramiento básico con armas de fuego.

“Definitivamente nos enfrentaremos (a los estadounidenses) y no cederemos ni un centímetro de nuestra tierra”, aseguró Mofidi, el hombre que asistía al entrenamiento. “No importa si vienen por mar o por tierra, nos mantendremos junto a nuestra bandera”.

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Los periodistas de The Associated Press Nasser Karimi y Mehdi Fattahi en Teherán, Irán, contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP