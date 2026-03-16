Exdiputado salvadoreño es encontrado culpable de enriquecimiento ilícito

SAN SALVADOR (AP) — La Cámara Ambiental de Segunda Instancia del municipio de Santa Tecla declaró culpable al exdiputado y exalcalde de Santa Tecla, José Roberto d’Aubuisson Munguía, y a miembros de su familia de cargos de enriquecimiento ilícito y se les ordenó restituir poco más de 990.000 dólares a las arcas del Estado.