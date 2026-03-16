Exdiputado salvadoreño es encontrado culpable de enriquecimiento ilícito

El exfuncionario también fue inhabilitado de ejercer cargos públicos por un período de 10 años, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
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SAN SALVADOR (AP) — La Cámara Ambiental de Segunda Instancia del municipio de Santa Tecla declaró culpable al exdiputado y exalcalde de Santa Tecla, José Roberto d’Aubuisson Munguía, y a miembros de su familia de cargos de enriquecimiento ilícito y se les ordenó restituir poco más de 990.000 dólares a las arcas del Estado.
El exfuncionario también fue inhabilitado de ejercer cargos públicos por un período de 10 años, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La resolución judicial establece que el incremento patrimonial no justificado ocurrió mientras d’Aubuisson ejercía cargos públicos, primero como diputado propietario de la Asamblea Legislativa entre 2012 y 2015, y posteriormente como alcalde del municipio de Santa Tecla —al oeste de la capital San Salvador— desde 2015 a 2021 bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
El Tribunal determinó que el exdiputado debe restituir 450.729 dólares, mientras que su esposa Jaqueline López de d’Aubuisson deberá devolver 511.224. Además, sus hijos Johana d’Aubuisson López y José Roberto d’Aubuisson López deberán pagar 12.939 y 13.480 dólares, respectivamente.
FUENTE: AP
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