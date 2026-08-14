Exclusivo AP: Escuelas en bases militares de EEUU enfatizan civilización occidental y cristianismo

Un libro de texto, mostrado el martes 11 de agosto de 2026 en Washington, que será utilizado por el Pentágono en otoño al comenzar a implementar un plan de estudios centrado en la civilización occidental y el cristianismo en las escuelas que administra para familias de militares; esto forma parte de una iniciativa del secretario de Defensa, Pete Hegseth, para reorientar el sistema educativo hacia los valores patrióticos y la enseñanza clásica. (Foto AP) AP

La Actividad Educativa del Departamento de Defensa opera unas 160 escuelas en 11 países y educa a aproximadamente 70.000 estudiantes, hijos de militares en servicio activo o de empleados civiles. Los conservadores han puesto la mira en estas escuelas —que, a diferencia de la mayoría de las escuelas públicas, son administradas por el gobierno federal— como un campo de pruebas para remodelar la educación.

El curso de civilización occidental previsto para este otoño utilizará un libro de texto publicado por Encounter Books, una editorial conservadora. Titulado “The Golden Thread: A History of the Western Tradition, Volume I: The Ancient World and Christendom” (“El hilo dorado: una historia de la tradición occidental, volumen I: el mundo antiguo y la cristiandad”), incluye planes de clase sugeridos creados en colaboración con Hillsdale College, una institución cristiana conservadora en Michigan.

Historiadores y educadores que revisaron extractos del texto dijeron a The Associated Press que presenta pasajes de la historia de manera engañosa, al representar la civilización occidental y el cristianismo como si fueran una misma cosa y al retratar al islam como una amenaza para ambos.

“Hay que preguntarse un poco si la civilización occidental es un caballo de Troya para la educación cristiana clásica”, comentó Phil Gorski, profesor de sociología histórica en la Universidad de Yale.

El curso forma parte de una reconfiguración más amplia de las escuelas del Departamento de Defensa. Han comenzado a contratar docentes de aprendizaje clásico, y el departamento ha incorporado a nuevos responsables académicos con vínculos con escuelas chárter de aprendizaje clásico y con iniciativas lideradas por republicanos para promover una educación más patriótica y cívica.

En una declaración escrita, el Pentágono señaló que “sigue comprometido a brindar a todos sus estudiantes vinculados a las fuerzas armadas la mejor educación y oportunidades posibles”. No respondió directamente a una serie de preguntas sobre el libro de texto y el impulso más amplio hacia el aprendizaje clásico.

La educación clásica se refiere, en términos generales, a un estilo de enseñanza basado en las bellas artes, con énfasis en el pensamiento crítico y la ciudadanía. Se enseña a los estudiantes a imitar la retórica y el estilo de grandes pensadores y escritores. Los críticos han sostenido que el movimiento se centra demasiado en textos fundacionales de autores griegos, romanos y otros escritores occidentales.

Conservadores consideran el aprendizaje clásico como antídoto a retratos desfavorables de historia de EEUU

Los políticos conservadores han adoptado el aprendizaje clásico, especialmente cuando el gobierno del presidente Donald Trump y estados liderados por republicanos han presionado a las escuelas para que destaquen el patriotismo y establezcan límites sobre cómo enseñan las partes menos favorecedoras de la historia estadounidense.

En sus escritos y declaraciones públicas desde antes de convertirse en secretario de Defensa, Hegseth ha defendido que los padres adopten la educación cristiana clásica.

En su libro de 2022 “Battle for the American Mind” (“Batalla por la mente estadounidense”), Hegseth, expresentador de Fox News, describe una historia de progresistas que han trabajado para sacar a Dios y la religión de las escuelas públicas y privadas.

Muchas escuelas cristianas clásicas se enfocan en recuperar la civilización occidental de amenazas externas. Pero en el campo más amplio de la educación clásica —incluidas escuelas privadas seculares—, el sector está cada vez más dividido sobre este punto, afirmó Susan Wise Bauer, autora de un popular programa de educación en casa de enfoque clásico.

“Siempre que se tiene un sistema educativo donde ese es el impulso... ‘Estos somos nosotros, y ellos son los de allá, entonces la idea de una herencia literaria compartida se convierte en un arma”, resaltó Bauer.

El libro de texto presenta a civilización occidental bajo amenaza

En el sistema del Pentágono, los estudiantes de secundaria pueden tomar el nuevo curso, Western Civilization to 1500 (Civilización occidental hasta 1500), para cumplir un requisito de graduación de historia mundial, según un comunicado de prensa. El curso se ofrece a través de la escuela virtual del departamento.

En la introducción del libro de texto, los autores escriben: “Cuando los ciudadanos de los países occidentales son completamente ignorantes de la historia, como la mayoría lo son ahora, quedan desarmados frente a la hostilidad general hacia su propia tradición, que se ha convertido en una fuerza tan destructiva en la cultura contemporánea”.

El libro describe al islam como inherentemente más violento que el cristianismo.

En una sección titulada “Guerra santa y martirio en batalla”, el libro describe las guerras libradas por cristianos, como las Cruzadas, como destinadas a defender y proteger a otros cristianos. El islam, en cambio, glorifica la violencia y la guerra, sostiene el libro, aludiendo a los ataques de Hamás del 7 de octubre y al 11 de septiembre.

Matthew Gabriele, profesor de historia y religión en Virginia Tech, dijo que la descripción que hace el libro de las Cruzadas y de los conflictos con el mundo islámico elimina detalles y contexto importantes para presentar al islam como una tradición religiosa agresiva y minimiza las motivaciones religiosas y la violencia de la Iglesia cristiana.

El editor del libro, Roger Kimball, afirmó que fue revisado por pares por 15 expertos.

“Como orgulloso editor de esta obra incomparable, la respaldo en cada detalle”, manifestó Kimball.

Uno de los coautores del libro, James Hankins, profesor emérito de Harvard, dijo que el texto no intenta caracterizar al cristianismo y a la civilización occidental como una sola cosa. Segmentos del libro reconocen las deudas culturales de Occidente con el mundo islámico, señaló Hankins, quien ahora enseña en la Hamilton School for Classical and Civic Education de la Universidad de Florida, un proyecto respaldado por conservadores para enseñar civilización occidental.

Gobierno de Trump alineó sistema educativo militar con su visión política

El gobierno de Trump también ha avanzado para alinear el aparato educativo militar con su visión más amplia para las escuelas estadounidenses. Las oficinas de admisiones de las academias militares de Estados Unidos ahora aceptan el Classical Learning Test, un examen de ingreso universitario que se presenta como una alternativa clásica al SAT. Y el año pasado, la ACLU demandó al sistema escolar de defensa por su decisión de prohibir cientos de libros que abordaban temas como raza, género y democracia.

El departamento cambió de forma abrupta el liderazgo de las escuelas de la Actividad Educativa del Departamento de Defensa en marzo, al reemplazar a Beth Schiavino-Narvaez por Paul Craft como director. En un comunicado de prensa en ese momento, Hegseth describió a Craft como el líder adecuado para reorientar el sistema escolar “hacia valores patrióticos y el aprendizaje clásico”.

El Pentágono también reemplazó al principal responsable académico de la actividad educativa, al contratar a Tiffany Hoben, quien anteriormente trabajó en el Departamento de Educación de Florida bajo el gobernador republicano Ron DeSantis. En Florida, ella supervisó la implementación de un plan de estudios de educación cívica que fue criticado por aseverar que los fundadores de Estados Unidos no pretendían una separación total entre la Iglesia y el Estado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP