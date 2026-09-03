Exclusiva AP: abogada de iglesia en China huye a Taiwán tras presiones para disolver su bufete

En la imagen, proporcionada por Ruth Wang, aparece ella a su llegada a un aeropuerto en Taiwán, el miércoles 2 de septiembre de 2026. (Ruth Wang vía AP) AP

Ruth Wang, socia del bufete VDoor Law Firm, formó parte de un equipo legal que representó a pastores y a otras personas de la Iglesia de Sion en Beijing desde octubre de 2025.

Wang afirmó el jueves, en entrevista exclusiva con The Associated Press, que ahora enfrenta la presión directa de las autoridades chinas. Señaló que le dijeron que ella y sus colegas deben disolver su firma o, de lo contrario, las autoridades la cerrarán.

Las autoridades arrestaron en octubre a 18 miembros de la Iglesia de Sion en China, entre ellos, su fundador, el pastor Ezra Jin, en una de las mayores ofensivas de ese país contra una sola iglesia en décadas. Jin quedó en libertad hace dos meses, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteara su caso a su homólogo chino, Xi Jinping, durante una reunión en mayo.

“Si yo, como socia del bufete, no coopero y no firmo para disolverlo, ¿qué pasará después?”, preguntó Wang en una entrevista por video en línea desde Taiwán, donde está de paso mientras busca ayuda para definir sus próximos pasos. “Creo que, sin duda, afectará gravemente mi desarrollo profesional y otros aspectos de mi vida”.

Su situación pone de relieve que la presión de China contra la iglesia y quienes están vinculados a ella continúa, pese a la liberación de Jin.

La Iglesia de Sion, fundada por Jin en 2007, es una de las más grandes entre las llamadas iglesias clandestinas o domésticas que no están registradas ante las autoridades chinas. Desafían las restricciones del gobierno chino, que exigen a los creyentes que rindan culto únicamente en congregaciones registradas.

Sean Long, un pastor chino de la Iglesia de Sion que actualmente estudia en Estados Unidos, calculó el año pasado que la congregación se compone de unas 5.000 personas, con más de 100 lugares de culto en apartamentos, restaurantes e incluso bares de karaoke en alrededor de 40 ciudades de China.

Bajo el control cada vez más estricto de Beijing, los abogados que ayudan a personas que las autoridades consideran disidentes también han enfrentado presión.

El bufete de Wang ha enfrentado amenazas continuas de las autoridades chinas

VDoor se ha topado recientemente con una serie de dificultades. A Zhang Kai, fundador del bufete y mentor de Wang, le revocaron la licencia y le prohibieron salir del país; a otros abogados de la firma les suspendieron el ejercicio profesional durante seis meses, indicó Wang.

Las autoridades judiciales han pedido a los abogados del bufete que dejen de llevar casos vinculados con la Iglesia de Sion y que abandonen la empresa, sostuvo. Cuando algunos abogados de la firma quisieron cambiarse a otros despachos, se toparon con restricciones, añadió.

Wang contó que, mientras estaba de vacaciones de verano en Japón con su familia el mes pasado, las autoridades chinas la llamaron y le pidieron que fuera a reunirse con ellos en persona. Ella les respondió que no podía porque no estaba en Beijing, y luego decidió no regresar.

Bob Fu, fundador de ChinaAid, una organización sin fines de lucro de derechos humanos con sede en Estados Unidos, dijo que el caso de Wang demuestra la enorme presión que enfrentan los abogados que se atreven a defender a cristianos perseguidos y a “otros presos de conciencia”.

“La abogada Wang buscó cumplir la responsabilidad más básica de un abogado”, afirmó. “Sin embargo, como entre sus clientes hay líderes detenidos asociados con la Iglesia de Sion de Beijing, llegó a temer que ella misma pudiera convertirse en el próximo objetivo”.

Fu instó al gobierno de Taiwán a proteger a la familia de Wang y a garantizar que no sea devuelta por la fuerza a la China continental. También pidió a Estados Unidos y a otros gobiernos democráticos que se preparen para ayudar a Taiwán a encontrar una solución.

Hasta el momento, el Buró de Seguridad Pública de China no ha hecho ningún comentario. Al ser consultado sobre el caso, el Buró Municipal de Justicia de Beijing, que supervisa las licencias legales, dijo que no estaba autorizado para tratar con medios internacionales.

El Instituto Estadounidense en Taiwán, la embajada de facto de Estados Unidos en la isla, tampoco ha respondido a una solicitud de comentarios.

Wang espera reasentarse en Estados Unidos o en otro lugar

Al llegar con su familia a un aeropuerto taiwanés, Wang pidió ayuda a las autoridades locales y solicitó permiso para quedarse mientras contactaba a otros países. Aunque las autoridades taiwanesas le permitieron permanecer temporalmente en la isla, le dijeron que Taiwán no podía aceptar casos de asilo político procedentes de la China continental debido a las tensiones entre el gobierno chino y el gobernante Partido Democrático Progresista.

Taiwán, al que China considera parte de su territorio, no cuenta con una política formal de refugiados. A medida que las relaciones entre Beijing y Taiwán se han tensado cada vez más, la isla también se ha vuelto más cautelosa ante los riesgos de seguridad que plantea China. Ha negado la residencia permanente a algunas personas que buscaban mudarse desde Hong Kong debido al creciente control de Beijing sobre la ciudad, y ha incrementado el escrutinio sobre personas de China que se habían casado e inmigrado a Taiwán.

En una respuesta por correo electrónico, el Consejo de Asuntos del Continente de Taiwán dijo que, aunque Taiwán no tiene una ley para tramitar el asilo político, cuenta con un mecanismo para responder a este tipo de casos y los atendería en consecuencia.

Wang dijo que explora opciones de reasentamiento, entre ellas estudiar en Estados Unidos o Canadá como una vía para que su familia se traslade. Si eso no fuera posible, solicitarían asilo en el extranjero.

“Siento que nuestra familia enfrenta actualmente un futuro incierto, y no sabemos qué pasará más adelante, ni si hay algún lugar que pueda acogernos”, manifestó.

Wang aludió a una historia de la Biblia y dijo que Dios envió a Booz, un pariente adinerado, para ayudar a Rut cuando enfrentaba un futuro incierto después de mudarse a un lugar nuevo.

“También creo que Dios me dará a una persona así”, dijo Wang.

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Wu informó desde Bangkok.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP