Excarcelan en Venezuela a exdiputado opositor enfermo de cáncer

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Foro Penal, una prestigiosa organización civil que vigila los derechos de los privados de libertad en Venezuela, indicó el jueves en un comunicado que Sánchez fue excarcelado en la víspera.

Sánchez, de 66 años, fue detenido en septiembre de 2024 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) casi dos meses después de los comicios presidenciales del 28 de julio en los que el ahora depuesto mandatario Nicolás Maduro buscó la reelección para su tercer mandato y fue declarado ganador en un proceso electoral cuestionado por la oposición, Estados Unidos y varios gobiernos de la región.

Activistas de derechos humanos denunciaron repetidamente que el exlegislador había sido víctima de un arresto arbitrario y que estuvo desaparecido por meses, sin contacto con sus familiares y abogados.

El Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos indicó en su cuenta en la red social X que la excarcelación de Sánchez “ocurre tras reiteradas denuncias sobre su crítico estado de salud, ya que es un paciente oncológico cuyas patologías se agravaron durante su reclusión”.

Sánchez estuvo en prisión anteriormente, entre 2007 y 2011, cuando fungía como secretario de Seguridad de la gobernación del estado Zulia, en manos del dirigente opositor Manuel Rosales.

En 2010, en medio de denuncias de irregularidades en el proceso, fue condenado a 19 años por “complicidad en homicidio, privación ilegítima de libertad” de un supuesto agente de inteligencia militar asesinado en una cárcel de Zulia. En 2011 recibió el beneficio de la libertad condicional tras ser diagnosticado con cáncer de próstata.

Según cifras de Foro Penal, 372 personas permanecen detenidas por motivaciones políticas en Venezuela. La ley de amnistía fue sancionada el 19 de febrero, apenas 20 días después de que la presidenta encargada Delcy Rodríguez la presentara para potenciar la convivencia en el país. Rodríguez fue juramentada como presidenta en funciones el 5 de enero, dos días después de una audaz operación militar estadounidense que depuso y capturó a Maduro en Caracas y lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. La ley se aplica a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros. Excluye, en tanto, a los condenados por homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar. FUENTE: AP