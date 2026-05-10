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Ex primer ministro de Tailandia sale de prisión luego de cumplir 8 meses por abuso de poder

BANGKOK (AP) — El ex primer ministro de Tailandia, Thaksin Shinawatra, cuya odisea política del siglo XXI dividió a la sociedad tailandesa durante décadas, salió el lunes de una prisión en Bangkok luego de ocho meses de una condena de un año por un cargo relacionado con corrupción.

Alrededor de 300 simpatizantes y aliados políticos se reunieron fuera de la Prisión Central Klong Prem para recibir al multimillonario populista de 76 años.

Thaksin es un magnate de las telecomunicaciones que fundó su propio partido político en 1998 y se desempeñó como primer ministro desde 2001 hasta que fue derrocado en un golpe militar en 2006, mientras se encontraba en el extranjero. Su destitución desencadenó una profunda polarización política durante casi dos décadas, mientras su maquinaria política protagonizaba varios regresos incluso con el propio Thaksin en un exilio autoimpuesto para escapar de lo que, según él, era persecución política.

Sus tres hijos, incluida la ex primera ministra Paetongtarn Shinawatra, y otros familiares también lo recibieron al salir de prisión.

Thaksin salió por la puerta de la prisión vestido con una camiseta blanca y pantalones azules. Sonrió ampliamente mientras caminaba para saludar a sus seguidores, que coreaban “amamos a Thaksin”, y le entregaban rosas rojas. Luego se marchó sin hablar con la prensa.

Thaksin fue el primer primer ministro electo en la historia del país en completar un mandato de cuatro años. Sus políticas, como un plan nacional de atención médica y proyectos para construir carreteras en zonas menos desarrolladas del país, le granjearon apoyo entre los sectores más pobres de la sociedad, en particular en el norte y el noreste, pero su popularidad y un estilo por momentos autoritario generaron profundas fracturas entre su base y las élites urbanas, los monárquicos y los militares.

Fue acusado de abuso de poder por señalamientos que incluían el uso de su cargo para beneficio de sus propios intereses empresariales y la aprobación ilegal un proyecto de lotería estatal que causó pérdidas al gobierno.

Thaksin fue condenado en ausencia, pero regresó a Tailandia para su sentencia en 2023, cuando el partido Pheu Thai, su más reciente vehículo político conformó gobierno. Se creía que había alcanzado un acuerdo secreto con el gobierno monárquico. En un principio fue sentenciado a ocho años en prisión, pero el rey Maha Vajiralongkorn conmutó la pena a un año, además de permitirle cumplirla en una suite del Hospital de la Policía de Bangkok por motivos médicos.

Después de una serie de protestas por considerar que había recibido un trato especial, el Tribunal Supremo ordenó en septiembre de 2025 que Thaksin cumpliera su condena en prisión.

Un panel del Ministerio de Justicia acordó el mes pasado concederle la libertad condicional como parte de una revisión de los casos de más de 900 presos elegibles, argumentando buen comportamiento en prisión y su edad, entre otros factores.

Thaksin permanecerá en libertad supervisada por cuatro meses, periodo en el que deberá residir en un domicilio declarado en Bangkok, llevar un brazalete electrónico de monitoreo y presentarse periódicamente ante funcionarios de libertad condicional.

Paetongtarn, se convirtió en la primera ministra más joven del país en 2024, pero fue destituida del cargo por el Tribunal Constitucional en agosto de 2025, después de que se dio a conocer una grabación de una llamada telefónica con el exgobernante camboyano Hun Sen.

El partido Pheu Thai alcanzó apenas un tercer lugar en las elecciones generales de este año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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