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Everton remonta para vencer a Coventry y superar a Liverpool en el 5to puesto

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Thierno Barry anotó dos veces en un lapso de cinco minutos en la segunda mitad, y Everton reaccionó para vencer el viernes a Coventry por 3-1, con lo cual escaló a los puestos altos de la tabla en la Liga Premier.

Thierno Barry, del Everton, festeja tras marcar el segundo tanto del duelo ante el Coventry City en la Liga Premier, el viernes 6 de noviembre de 2026 (Peter Byrne/PA via AP)
Thierno Barry, del Everton, festeja tras marcar el segundo tanto del duelo ante el Coventry City en la Liga Premier, el viernes 6 de noviembre de 2026 (Peter Byrne/PA via AP) AP

Yan Gboho adelantó al cuadro visitante a los 52 minutos, pero Barry marcó a los 56 y 61. El gol postrero de Kiernan Dewsbury-Hall sentenció la victoria.

El resultado le dio al equipo de David Moyes tres triunfos consecutivos y 16 puntos, para superar a Liverpool y colocarse en el quinto puesto.

Moyes dirigió su partido número 592 con los Toffees, con lo que igualó el récord del club que ostentaba Harry Catterick desde 1973.

Coventry, de regreso en la Premier esta temporada tras una ausencia de 25 años, se mantuvo en el 16º lugar.

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FUENTE: AP

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