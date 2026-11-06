Everton remonta para vencer a Coventry y superar a Liverpool en el 5to puesto

Yan Gboho adelantó al cuadro visitante a los 52 minutos, pero Barry marcó a los 56 y 61. El gol postrero de Kiernan Dewsbury-Hall sentenció la victoria.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Thierno Barry anotó dos veces en un lapso de cinco minutos en la segunda mitad, y Everton reaccionó para vencer el viernes a Coventry por 3-1, con lo cual escaló a los puestos altos de la tabla en la Liga Premier.
Yan Gboho adelantó al cuadro visitante a los 52 minutos, pero Barry marcó a los 56 y 61. El gol postrero de Kiernan Dewsbury-Hall sentenció la victoria.
El resultado le dio al equipo de David Moyes tres triunfos consecutivos y 16 puntos, para superar a Liverpool y colocarse en el quinto puesto.
Moyes dirigió su partido número 592 con los Toffees, con lo que igualó el récord del club que ostentaba Harry Catterick desde 1973.
Coventry, de regreso en la Premier esta temporada tras una ausencia de 25 años, se mantuvo en el 16º lugar.
_____
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter