Evan Mobley anota 29 puntos y Cavaliers aplastan a Mavericks por 138-105

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Evan Mobley, de los Cavaliers de Cleveland, festeja luego de encestar ante los Mavericks de Dallas en el partido del viernes 13 de marzo de 2026 (AP Foto/Julio Cortez) AP

Mobley anotó 16 puntos en el primer cuarto y ya sumaba 23 al descanso. Sólo una vez anterior en su carrera había conseguido más puntos en medio partido.

En una actuación de 23 minutos, encestó 12 de 15 tiros de campo y capturó siete rebotes.

James Harden terminó con 17 puntos, siete rebotes y siete asistencias por los Cavaliers, que atinaron el 61,5% de sus disparos de campo y 18 de 38 (47%) desde la línea de 3 puntos.

Cooper Flagg anotó 25 puntos para los Mavericks, que venían de una victoria en Memphis, la cual puso fin a una racha de ocho derrotas consecutivas. Naji Marshall sumó 17 puntos.

Los equipos se enfrentan el domingo en Cleveland.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP