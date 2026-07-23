Evacúan a más de 10.000 personas en Francia por incendio cerca de ciudad turística

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Las autoridades locales reportaron que el fuego se ha extendido por más de 2.000 hectáreas (4.900 acres), aunque no se han reportado heridos.

La prefectura de Gironde indicó que se han desplegado unos 500 bomberos para combatir las llamas y controlar el incendio, ya que “la situación sigue siendo desfavorable”.

Como medida de precaución, más de 10.000 personas han sido evacuadas, incluyendo muchas que se alojaban en ocho campamentos y zonas de acampada de la región, al suroeste de Burdeos. Además, también se desalojó a más de 1.000 residentes en zonas próximas al bosque.

Nueve municipios han abierto centros de acogida y descanso para los evacuados y más de 2.500 personas se han refugiado allí, explicó la prefectura.

El sur de Europa ha registrado múltiples incendios de gran magnitud este verano. Los científicos advierten que el cambio climático está agravando la frecuencia e intensidad de las olas de calor y la sequía, lo que hace que la región sea más vulnerable a los incendios forestales.

Tras una sucesión de olas de calor que comenzó incluso antes del verano, en las últimas semanas los incendios han arrasado distintas zonas de Francia, devastando grandes extensiones de terreno en medio de temperaturas récord y un tiempo seco. Las plantas y la vegetación sufren un severo estrés hídrico, lo que incrementa el peligro de incendios.

Según el ministro del Interior, Laurent Nunez, desde el inicio del año se han declarado más de 12.500 incendios forestales y ya se han quemado casi 44.000 hectáreas. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP