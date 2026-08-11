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Eury Pérez supera a Paul Skenes y Esteury Ruiz pega jonrón en triunfo de Marlins 2-0 sobre Piratas

MIAMI (AP) — Eury Pérez permitió tres hits en siete innings, Esteury Ruiz conectó un jonrón y los Marlins de Miami vencieron el martes a Paul Skenes y a los Piratas de Pittsburgh por 2-0.

Los dominicanos Otto López y Esteury Ruiz, de los Marlins de Miami, festejan la victoria sobre los Piratas de Pittsburgh, el martes 11 de agosto de 2026 (AP Foto/Marta Lavandier)
Los dominicanos Otto López y Esteury Ruiz, de los Marlins de Miami, festejan la victoria sobre los Piratas de Pittsburgh, el martes 11 de agosto de 2026 (AP Foto/Marta Lavandier) AP

El dominicano Pérez (6-9) ponchó a tres bateadores seguidos para abrir el juego y sólo permitió tres sencillos —dos en el tercero y uno en su último inning. El derecho recetó siete ponches y dio dos bases por bolas, al realizar 100 lanzamientos.

No ha permitido un jonrón en siete aperturas consecutivas.

Michael Petersen ponchó a dos en el octavo inning y Pete Fairbanks resolvió el noveno en orden para su 18vo salvamento en 21 oportunidades.

Skenes (9-11) salió tras cinco innings y 65 lanzamientos. Permitió dos carreras —una limpia— con cinco hits. El vigente ganador del Cy Young de la Liga Nacional ponchó a cuatro y otorgó una base por bolas, luego de llegar con marca de 3-3 y efectividad de 6.26 en sus ocho aperturas anteriores.

El dominicano Ruiz conectó su sexto jonrón, un batazo solitario con un out en el tercer acto para poner al frente a Miami.

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