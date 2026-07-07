americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Eurodiputados quieren investigar a Infantino tras el caso Balogun

BRUSELAS, Bélgica (AP) — Decenas de diputados europeos están recabando apoyos para iniciar una investigación en el Parlamento Europeo sobre el presidente de la FIFA Gianni Infantino por su implicación en la decisión de permitir que el delantero estadounidese Folarin Balogun jugara en el Mundial pese a una tarjeta roja previa.

ARCHIVO - Foto del martes 28 de agosto del 2018, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump sostiene una tarjeta roja en una reunión con el presidente de la FIFA Gianni Infantino en la Oficina Oval en la Casa Blanca. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)
ARCHIVO - Foto del martes 28 de agosto del 2018, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump sostiene una tarjeta roja en una reunión con el presidente de la FIFA Gianni Infantino en la Oficina Oval en la Casa Blanca. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo) AP

A Balogun le mostraron una tarjeta roja durante la victoria de Estados Unidos sobre Bosnia-Herzegovina el 1 de julio, lo que normalmente lo habría dejado inhabilitado para jugar el siguiente partido, pero la FIFA levantó su suspensión por el encuentro de octavos de final el lunes después de que el presidente estadounidense Donald Trump interviniera ante Infantino en nombre del delantero de 25 años.

Los eurodiputados Barry Andrews, Lara Wolters y Niels Fuglsang afirmaron en una declaración conjunta que la decisión de la FIFA de “cambiar la regla sobre las suspensiones por tarjeta roja a mitad de torneo es una vergüenza y una perversión de la justicia”.

“Una vez más, hemos visto a Infantino y a la FIFA capitular ante las exigencias de la administración Trump”, rezó la declaración.

Los legisladores piden a las asociaciones nacionales de fútbol de los países de la Unión Europea que impulsen al Comité de Ética de la FIFA a investigar a Infantino y si la presión del gobierno de Trump fue un factor en el levantamiento de la suspensión, así como “otras posibles vulneraciones de la neutralidad política”, como otorgarle a Trump el Premio de la Paz de la FIFA.

La FIFA ha dicho que el levantamiento de la suspensión fue una decisión de un comité disciplinario independiente.

Los legisladores indicaron que, hasta ahora, 35 colegas han firmado la carta.

“La belleza del deporte es que se basa en reglas imparciales y transparentes”, señalaron los legisladores. “Cuando Infantino permite que la presión política determine quién puede jugar, ese sentido de justicia se va por la borda”.

___

Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Folarin Balogun (20) celebra tras anotar el primer gol de Estados Unidos en el partido contra Bosnia en los 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez)

FIFA suspende la sanción de un partido a Balogun y podrá jugar con EEUU ante Bélgica

Aviones militares sobrevuelan el estadio de Filadelfia deurante el partido del Mundial entre Paraguay y Francia, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton)

Aficionados del Mundial celebran 250 años de independencia de EEUU en Filadelfia y Houston

Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Destacados del día

Embajadora cubana niega poder político de El Cangrejo pese a su oferta de negociar con Trump

Embajadora cubana niega poder político de El Cangrejo pese a su oferta de negociar con Trump

El Cangrejo se presenta como heredero de la dictadura cubana ¿QUE PASARA CON DIAZ-CANEL?

El Cangrejo se presenta como heredero de la dictadura cubana ¿QUE PASARA CON DIAZ-CANEL?

Cuba sigue en apagón general casi 24 horas después del colapso total del sistema eléctrico nacional

Cuba sigue en apagón general casi 24 horas después del colapso total del sistema eléctrico nacional

Familia de cubano muerto bajo custodia de ICE demanda más de un millón de dólares en Texas

Familia de cubano muerto bajo custodia de ICE demanda más de un millón de dólares en Texas

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter