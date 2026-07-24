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Eugenio Suárez y Rhett Lowder guían a Rojos a victoria 4-2 sobre Cardenales

SAN LUIS (AP) — Eugenio Suárez conectó un jonrón de dos vueltas, Rhett Lowder lanzó pelota de dos carreras durante cinco entradas y los Rojos de Cincinnati derrotaron el viernes 4-2 a los Cardenales de San Luis.

El venezolano Eugenio Suárez, de los Rojos de Cincinnati festeja con su compañero Sal Stewart luego de conseguir un jonrón de dos carreras ante los Cardenales de San Luis, en el duelo del viernes 24 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Le)
El venezolano Eugenio Suárez, de los Rojos de Cincinnati festeja con su compañero Sal Stewart luego de conseguir un jonrón de dos carreras ante los Cardenales de San Luis, en el duelo del viernes 24 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Le) AP

El batazo de Suárez, de 435 pies entre el jardín izquierdo y el central, permitió que el venezolano alcanzara a Eric Davis en el 10.º lugar en la historia de la franquicia con 203 jonrones. Johnny Bench conectó 389 vuelacercas con los Rojos.

Sal Stewart y Tyler Stephenson sumaron dos hits y una carrera impulsada cada uno por Cincinnati.

Lowder estuvo perfecto durante tres entradas y, después de que JJ Wetherholt recibió una base por bolas, había enfrentado al mínimo de bateadores tras cuatro entradas.

El panameño Iván Herrera recibió un pelotazo para abrir la quinta, se robó la segunda y avanzó a tercera cuando Lars Nootbaar pegó un elevado inofensivo. Masyn Wynn rodó para out y Nathan Church recibió base por bolas antes de que Blaze Jordan conectara un doble para darles a los Cardenales una ventaja de 2-1.

Después de que Stewart pegó un sencillo, Suárez conectó su jonrón ante el dominicano George Soriano (3-3) con dos outs en la séptima, para darle a Cincinnati una ventaja de 3-2.

Julian Garcia (1-2) ponchó al único bateador que enfrentó y se acreditó la victoria. Emilio Pagán recetó un par de ponches en una novena entrada de 1-2-3 para su 10.º salvamento.

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