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Ethan Salas se convierte en el cátcher más joven con 2 jonrones en un juego en triunfo 9-3 de Padres

DENVER (AP) — Ethan Salas conectó sus primeros dos jonrones en las Grandes Ligas y se convirtió en el receptor más joven de la historia con un juego de múltiples cuadrangulares en la victoria de los Padres de San Diego el miércoles 9-3 ante los Rockies de Colorado.

El catcher de los Padres de San Diego Ethan Salas observa su jonrón de dos carreras en la quinta entrada ante el relevista de los Rockies de Colorado Nick Frasso el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/David Zalubowski)
El catcher de los Padres de San Diego Ethan Salas observa su jonrón de dos carreras en la quinta entrada ante el relevista de los Rockies de Colorado Nick Frasso el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Salas abrió la segunda entrada con un batazo en el primer lanzamiento del abridor de los Rockies, Mason Adams (0-1), que recorrió 426 pies y superó la barda del jardín central, con lo que se convirtió en el receptor más joven en pegar un jonrón en las mayores desde que el venezolano Iván Rodríguez, de 19 años, lo hizo en 1991.

Salas añadió un vuelacercas de dos carreras que coronó la quinta entrada de cuatro anotaciones de San Diego y puso el marcador 8-1. Con 20 años y 107 días, rompió el récord de Butch Wynegar, quien tenía 20 años y 192 días cuando conectó dos jonrones para Minnesota el 22 de septiembre de 1976.

San Diego (83-69) ha ganado nueve de sus últimos 10 juegos y llegó al juego con una ventaja de 2 1/2 juegos sobre Arizona por el último comodín de la Liga Nacional. Los Padres también evitaron que los Dodgers de Los Ángeles asegurara el título del Oeste de la Liga Nacional.

Robbie Ray (13-8) permitió tres carreras y tres hits, con seis ponches, en seis entradas por los Padres.

Samad Taylor y Ty France impulsaron dos carreras cada uno para San Diego, y Jackson Merrill conectó tres hits.

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