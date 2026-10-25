Estrellas dejan tendidos a Gigantes en festival de 23 carreras en Dominicana

Los Gigantes habían protagonizado una espectacular remontada cuando Pablo Reyes disparó un grand slam por el jardín central para empatar 11-11 en la octava entrada, una después de que Raimel Tapia había conectado otro cuadrangular con las bases llenas para colocar a las Estrellas adelante 11-6.

En la novena, un error del lanzador Jimmy Cordero permitió que Harold Ramírez llegara a primera; Miguel Bleis entró como corredor emergente, avanzó a segunda con boleto a Tapia y a tercera con sencillo de Óscar González, antes de anotar con el batazo decisivo de Luciano.

Las Estrellas habían borrado una desventaja de 6-3 con cuatro carreras en la sexta entrada. Los Gigantes llegaron a tener una ventaja de 4-0 desde el segundo episodio. Jake Holton conectó un jonrón de dos carreras por los visitantes y Noelvi Marte produjo dos con un doble.

En Santiago, José Barrero conectó un doble productor y Gustavo Núñez añadió un triple remolcador durante un ataque de dos carreras en la sexta entrada, con el que los Tigres del Licey remontaron para vencer 6-2 a las Águilas Cibaeñas.

Jorge Bonifacio había adelantado a las Águilas con un jonrón de dos carreras en el primer episodio, pero los Tigres igualaron en el cuarto y tomaron el control en el sexto. Estevan Florial impulsó otra carrera con un doble en la novena, antes de que un lanzamiento descontrolado permitiera anotar a Mel Rojas Jr.

En Santo Domingo, Evan Grills lanzó seis entradas en blanco, en las que permitió apenas un imparable, pero se fue sin decisión en la victoria de los Leones del Escogido por 2-0 sobre los Toros del Este. El duelo permaneció sin anotaciones hasta la octava entrada, cuando Jonathan Guzmán conectó un sencillo productor para romper el empate.

Un error del relevista Emailin Montilla en un toque de sacrificio de Vidal Bruján permitió la segunda carrera. Robinson Martínez retiró la novena entrada sin permitir anotaciones para asegurar la blanqueada.

Leones aplastan a Magallanes que siguen últimos en Venezuela

Lenyn Sosa conectó un jonrón de dos carreras y Wuilfredo Antúnez impulsó tres anotaciones para encabezar la ofensiva de los Leones del Caracas, que apalearon 10-1 a los Navegantes del Magallanes, últimos con apenas dos victorias en sus primeros nueve compromisos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.,

Los Navegantes tomaron ventaja con un sencillo productor de Tucupita Marcano en la tercera entrada, pero Caracas remontó con tres carreras en la quinta, dos de ellas impulsadas por Brainer Bonaci, y amplió la diferencia con cuatro anotaciones en la séptima.

Antúnez conectó un doble de dos carreras y Wilfredo Tovar añadió un sencillo productor de otras dos en el séptimo episodio. Sosa disparó su segundo cuadrangular de la temporada en la octava entrada y Antúnez completó la ofensiva con un sencillo remolcador.

En Margarita, Carlos Pérez conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada y Félix Doubront lanzó cinco episodios en los que permitió una carrera, ponchó a seis y no concedió boletos, para encabezar la victoria de los Bravos locales por 6-1 sobre las Águilas del Zulia. Pérez anotó otra carrera en el tercer episodio, mientras Ramón Flores produjo dos, una con elevado de sacrificio en la segunda entrada y otra con sencillo en la quinta.

Los Bravos anotaron en cada una de las primeras cinco entradas para asegurar el triunfo.

En Maracay, los Cardenales de Lara resistieron una reacción de dos carreras en la octava entrada para vencer 4-3 a los Tigres de Aragua. Spencer Packard, Yojhan Quevedo y Jesús Bastidas conectaron dobles productores en las primeras cuatro entradas, mientras Rafael Ortega anotó la cuarta carrera con un elevado de sacrificio de Rangel Ravelo en la séptima.

Hernán Pérez conectó un jonrón de tres carreras en la séptima entrada y los Caribes de Anzoátegui derrotaron 10-5 a las Águilas del Zulia, después de iniciar el juego en Maracaibo con un ataque de seis anotaciones en el primer episodio. Las Águilas se acercaron 6-5 en la cuarta entrada, con un cuadrangular solitario de Simón Muzziotti, pero Pérez conectó su quinto jonrón de la campaña y devolvió tranquilidad a los visitantes.

Venados remontan y superan a Charros en México

Emmanuel Ávila y Andrés Álvarez conectaron dobles productores consecutivos en la octava entrada para completar una remontada de cuatro carreras y darles a los Venados de Mazatlán una victoria de 6-4 sobre los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico.

Los Charros habían tomado una ventaja de 4-0 con un jonrón de dos carreras de Julián Ornelas en el tercer episodio, un doble productor de Carlos Mendívil en el cuarto y un rodado remolcador de Reynaldo Rodríguez en el quinto.

Mazatlán inició su reacción con tres carreras en la quinta entrada, dos de ellas favorecidas por un error del campocorto Mateo Gil, y empató 4-4 en la séptima con un sencillo productor de Gaige Howard.

En Mexicali, las Águilas fabricaron seis carreras en la cuarta entrada y derrotaron 6-3 a los Naranjeros de Hermosillo, que sufrieron apenas su segunda derrota de la temporada. Javier Salazar y Luis Santos impulsaron dos carreras cada uno, mientras Daniel Núñez lanzó cuatro entradas en blanco, en las que permitió un solo imparable y ponchó a tres.

Los Jaguares de Nayarit anotaron dos carreras en la novena entrada, favorecidos por errores del lanzador Jake Miednik, para romper un empate y vencer 7-5 a los Mayos en Navojoa. Nayarit había tomado una ventaja de 5-1 con dos anotaciones en la sexta, pero Navojoa reaccionó con tres carreras en ese mismo episodio y empató en el octavo.

Joel Flores encabezó la ofensiva de los Jaguares con dos imparables y dos carreras anotadas, mientras que Carlos de la Cruz conectó tres hits, incluido un jonrón solitario, por los Mayos, que dejaron 15 corredores en base.

En Culiacán, Drew Avans conectó dos dobles y produjo dos carreras, mientras que Yael Romero disparó un jonrón solitario para que los Algodoneros de Guasave resistieran la reacción de los Tomateros y se impusieran por 5-4. Luis Verdugo, quien terminó con tres imparables y tres carreras impulsadas, encabezó la respuesta de Culiacán con un cuadrangular en la tercera y otras dos producidas durante el encuentro. Nick Zwack sacó los últimos cuatro outs sin permitir hit y ponchó a tres para preservar la victoria.

Los locales Yaquis de Ciudad Obregón derrotaron 7-6 a los Cañeros de Los Mochis. José Cardona conectó un jonrón solitario y Kevin Villavicencio impulsó dos carreras. Los visitantes tomaron una ventaja de 3-0 en la primera entrada con un cuadrangular de tres carreras de Eric Filia, pero Obregón respondió con cinco anotaciones en los primeros tres episodios y amplió su ventaja a 7-3 en el séptimo.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP