Estonia culpa a Rusia por un ataque incendiario a empresa de defensa que provee vehículos a Ucrania

ARCHIVO - El ministro estonio de Exteriores, Margus Tsahkna, habla durante una reunión de ministros y secretarios de estado de los Ocho Nórdico-Bálticos, en Chisinau, Moldavia, el 15 de octubre de 2024. (AP Foto/Aurel Obreja, Archivo) AP

El ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, afirmó que “este tipo de acciones son absolutamente inaceptables” y que se citaría al encargado de negocios de Rusia en Tallín en su ministerio.

La noche del 15 de agosto se declaró un incendio en un edificio de la capital estonia utilizado por Milrem Robotics, pero fue controlado rápidamente, informó la agencia de noticias BNS. Dos sospechosos letones fueron detenidos el 17 de agosto en la vecina Letonia y un tercero fue arrestado al día siguiente. Los sospechosos fueron entregados a Estonia.

El Servicio de Seguridad Interna de Estonia indicó que ha concluido que el ataque incendiario “fue un acto deliberado y planificado de antemano, encargado por los servicios de seguridad rusos”.

Señaló en un comunicado que “el modus operandi del ataque contra Milrem es coherente con otros actos de sabotaje llevados a cabo en Europa en nombre de Rusia”, y añadió que “evalúa que el ataque es directamente atribuible a la Federación de Rusia”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que “esas afirmaciones carecen de fundamento, son irreflexivas, no reflejan en absoluto la realidad y no contienen ninguna justificación”.

“No podemos tomarnos en serio esas afirmaciones, y no lo haremos”, agregó Peskov.

Funcionarios occidentales han acusado ampliamente a Moscú de llevar a cabo una campaña de sabotaje y desestabilización con el objetivo de socavar el apoyo a Ucrania y desestabilizar a las naciones europeas.

The Associated Press ha documentado alrededor de 200 incidentes de sabotaje y actividad maliciosa en toda Europa atribuidos a Rusia desde la invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Eso incluye organizar planes para incendiar almacenes, lanzar drones e intentar matar a enemigos en el extranjero, así como robar tecnología de defensa y llevar a cabo ciberataques contra infraestructura crítica europea.

En un caso reciente que apuntó a una escalada de este tipo de actividad, Alemania culpó a Rusia de un intento de ataque a principios de agosto en el aeropuerto de Leipzig/Halle mediante un dron cargado con explosivos.

La primera ministra de Estonia, Kristen Michael, escribió en X que “no nos intimidarán”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP