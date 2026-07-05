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"Esto es Argentina: tener agallas". Argentina se arropa a su resilencia en el Mundial

NUEVA YORK (AP) — Al final de la angustiosa victoria de Argentina contra Cabo Verde en la prórroga en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, las cámaras captaron la reacción de Emiliano Martínez, el carismático e irreverente arquero de la Albiceleste.

El arquero argentino Emiliano Martínez (23) y sus compañeros tras la victoria 3-2 ante Cabo Verde en los 16vos de final del Mundial, el viernes 3 de julio de 2026. (AP Foto/Chris Carlson)
El arquero argentino Emiliano Martínez (23) y sus compañeros tras la victoria 3-2 ante Cabo Verde en los 16vos de final del Mundial, el viernes 3 de julio de 2026. (AP Foto/Chris Carlson) AP

“Tranquilo, macho. Había que sufrir”, se le escuchó a Martínez decirle a sus compañeros que acusaban toda la tensión de un partido que fue un inesperado suplicio para los vigentes campeones del mundo.

El “Dibu” reunió a a los jugadores tras el 3-2 sobre un oponente que sorprendió al plantarle cara a la constelación de estrellas argentinas lideradas por Lionel Messi.

Al repasar todo el drama acontecido en Miami, Martínez resaltó un aspecto que considera es esencial en la identidad de una selección que ha conquistado tres grandes títulos desde 2021: Argentina es un equipo curtido en la adversidad.

Y afirmó que ya era hora que Argentina sufriera en este Mundial.

Recordó que la campaña que les llevó a su tercera consagración en Qatar hace cuatro años estuvo marcada por un sinfín de obstáculos: la derrota ante Arabia Saudí en el debut, la dificultad para doblegar a México en el segundo encuentro, cuando Australia amagó con igualarles al final del partido de octavos, la remontada de Holanda que estuvo a punto de amargarles en cuartos tras ir perdiendo por dos goles y repetir lo mismo en la final contra Francia que eventualmente ganaron en otra tanda de penales.

“¿Cuántos partidos sufrimos en Qatar?”, dijo Martínez. “Arabia, México, Australia, Holanda, Francia. Hay que saber sufrir... es la primera vez que sufrimos en este Mundial. Y sabemos que vamos a sufrir de nuevo. Tenemos la experiencia de que hay que sufrir”.

Cumplidos cuatro partidos, Argentina sigue adelante pero transmitiendo señales preocupantes.

Pese a la aportación goleadora de un Messi, con la misma cantidad de goles (7) que en Qatar, la seguridad de Martínez en el arco y el sólido desempeño de sus centrales Cristian Romero y Lisando Martínez, el mediocampo argentino carece de vértigo. Los laterales siguen siendo un quebradero de cabeza.

Que la pegada de Messi, con 39 años recién cumplidos, siga intacta en su sexto Mundial ha sido una bendición pues Lautaro Martínez y Julián Álvarez han decepcionado hasta ahora en la tarea de emerger como referencias del centro del ataque.

De cara al duelo contra Egipto este martes en la ronda de octavos, los argentinos sienten que el susto frente a Cabo Verde sirvió de advertencia para poner otra marcha y fortalecer el temperamento.

Fue lo que más valoró el seleccionador Lionel Scaloni.

“Esto es Argentina: tenés que tener agallas”, sostuvo tras admitir que debieron defenderse "como gato panza arriba" ante los caboverdianos.

También pidió que se respete la trayectoria de un plantel que también se coronó campeón de las ediciones de 2021 y 2024 de la Copa América.

“Lo que mejor tiene este equipo es que sigue y va para adelante”, afirmó. “Después de una victoria así vamos a salir reforzados, porque no hay forma de no salir reforzado de un partido como este”.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

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