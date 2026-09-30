Esteban Ocon confirma que dejará Haas al final de la temporada 2026 de F1

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Esteban Ocon al volante de un Haas durante el Gran Premio de Azerbaiyán, el sábado 26 de septiembre de 2026. (AP Foto/Darko Bandic) AP

Ocon se describió como “agente libre” para 2027 la semana pasada, y sus comentarios más recientes en Instagram el miércoles no dieron pistas sobre dónde podría terminar después.

“Dejo este proyecto con la cabeza en alto y orgulloso de mis actuaciones en lo que no siempre fueron las circunstancias más fáciles por diversas razones y factores fuera de mi control”, indicó previo al Gran Premio de Bahréin de esta semana en Malasia.

“Sigo motivado. Sigo con hambre. Esto absolutamente no es el final de mi carrera en la Fórmula 1”, enfatizó.

Ocon viene de lograr su mejor resultado de la temporada, al terminar octavo en Azerbaiyán el sábado, pero ese fue apenas su tercer resultado dentro del top 10 del año. Con siete puntos en 2026, tiene menos de la mitad que su compañero de equipo Oliver Bearman, que suma 20.

El piloto francés debutó en 2016 y consiguió su única victoria en la F1 con Alpine en 2021. Ya ha quedado fuera de la parrilla antes. Fue reemplazado al final de 2018 en Racing Point y pasó el año siguiente como piloto de reserva de Mercedes antes de unirse a Alpine en 2020.

El director del equipo Haas, Ayao Komnatsu, agradeció a Ocon por su “profesionalismo y compromiso” en un comunicado, mientras el equipo indicó que todavía no planea anunciar un reemplazo.

El brasileño Rafael Câmara, líder del campeonato de Fórmula 2, forma parte del programa de pilotos junior de Ferrari, el proveedor de motores de Haas, y es considerado candidato para dar el salto a la F1 en 2027. Ryo Hirakawa cuenta con el respaldo de Toyota, socio de Haas, y ha participado en dos sesiones de prácticas con el equipo esta temporada. ___ Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP FUENTE: AP

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