Este será el último baile de Rodgers y los Steelers se preparan para iniciar la era McCarthy

El quarterback de los Steelers de Pittsburgh Aaron Rodgers habla con los reporteros al inicio del campamento de entrenamiento del equipo el martes 28 de julio del 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

El estatus del quarterback, futuro miembro del Salón de la Fama, más allá de 2026, parece ser una de las pocas certezas para los Steelers de Pittsburgh antes de dirigirse a su peregrinación anual hasta el Saint Vincent College para el campamento de entrenamiento.

Eso provoca tener un nuevo entrenador en jefe por primera vez en una generación.

Aunque Mike McCarthy tiene raíces profundas en Pittsburgh, llevará todas las experiencias que ha construido entrenando en otros sitios a una franquicia que se acostumbró a hacer las cosas de una manera específica.

El pintoresco espectáculo de jugadores rodeados por cámaras y micrófonos mientras cargaban sus maletas y objetos personales hacia el Rooney Hall ya no existe. La mayor parte del plantel llegó en silencio el lunes.

Casi todos estuvieron en el campo para una prueba de acondicionamiento después del desayuno el martes, un trote ligero que normalmente se hacía a última hora de la tarde durante los 19 años del exentrenador Mike Tomlin.

No es de extrañar que el linebacker T.J. Watt comparara el inicio de su décima temporada en la NFL con el primer día de clases.

“Hay muchas cosas desconocidas”, reconoció.

Las próximas tres semanas en las colinas del oeste de Pensilvania serán una especie de proceso de tanteo para jugadores y entrenadores. Watt insiste en que está adoptando lo nuevo.

Qué bueno, porque hay mucho de eso.

Las prácticas vespertinas bajo el calor de mediados de verano en las que Tomlin se apoyaba, a menudo vestido con pantalones deportivos negros y sudadera, ahora se realizarán más temprano. Las reuniones del equipo comenzarán a las 7:30 de la mañana, y todas las prácticas están programadas para terminar a más tardar a la 1:30 de la tarde, aproximadamente a la misma hora en que las prácticas de Tomlin solían comenzar.

McCarthy señaló que, si pudiera, no tendría problema en practicar justo después del desayuno. ¿Y los tacleos? Bueno, eso también queda mayormente fuera.

“Uno intenta reducir el riesgo”, explicó McCarthy, quien indicó que el énfasis estará en procurar que los jugadores hagan correctamente las cosas fundamentales que se requieren para una buena técnica de tacleo —como el trabajo de pies—, para que estén listos cuando los partidos cuenten.

Aun así, McCarthy tiene muy claro que intentar prevenir todas las lesiones es una misión imposible. Si necesitaba un recordatorio, lo recibió cuando el veterano defensivo Jalen Ramsey se resintió de una rodilla durante el minicampamento, un contratiempo que lo colocó en la lista de físicamente incapaces de jugar, aunque McCarthy recalcó que la medida fue preventiva y que se espera que Ramsey regrese en un par de semanas.

Un poco más incierto es el estado del cornerback Joey Porter Jr. El club lo colocó en la lista el martes, pero no ofreció detalles.

El momento coincide con la búsqueda de un nuevo contrato por parte de Porte al entrar en el último año del acuerdo de novato que firmó en 2023, después de que Pittsburgh lo reclutó con la primera selección de la segunda ronda.

La única persona con la que Khan ya no tendrá que preocuparse por negociar es Rodgers.

A Rodgers le gusta la simetría de terminar su carrera con el entrenador con el que ganó un Super Bowl durante su larga etapa en Green Bay. También es una de las pocas personas en la organización que tienen una idea de cómo planea McCarthy construir su equipo.

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FUENTE: AP