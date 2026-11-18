Un conjunto de paneles solares flota sobre un estanque en la Universidad Nova Southeastern, el martes 13 de octubre de 2026, en Davie, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

La energía fotovoltaica flotante —paneles solares montados sobre estructuras flotantes ancladas en embalses y estanques— se ha vuelto más económica desde que la tecnología surgió hace dos décadas. Estos sistemas generan electricidad sin competir por el escaso terreno disponible, y el efecto refrigerante del agua puede incluso aumentar su rendimiento. No obstante, los investigadores advierten que el costo de la energía solar generada sobre agua todavía es elevado, y que su impacto ambiental aún no se comprende del todo.

Después de unos 20 años, “la gente ha comenzado a creer, ha empezado a ver que sí funciona, que es bastante confiable, y que la confianza de los prestamistas y los inversores en esta tecnología ha crecido”, expresó Oktoviano Gandhi, científico del Instituto de Investigación Ambiental y Energética de Qatar.

A pesar de que Estados Unidos ha tardado en adoptar esta tecnología, la geografía, el clima y la historia del desarrollo urbanístico de Florida hacen que el estado sea especialmente idóneo para proyectos de sistemas flotantes de energía solar con el fin de abordar la creciente demanda de electricidad.

El costo promedio registrado para los proyectos de sistemas flotantes de energía solar pasó de 2,41 dólares por vatio en 2015 a 1,25 dólares por vatio en 2024, lo que representa una disminución de aproximadamente el 48%, apuntó Gandhi.

No obstante, la inversión inicial para los sistemas fotovoltaicos flotantes todavía es mayor que la de proyectos solares similares en tierra firme. Dijo que comparaciones publicadas dejan entrever un sobrecosto de entre el 10% y el 25%.

Si bien la adopción de esta tecnología ha crecido desde que se instaló el primer proyecto piloto en Japón en 2007, Gandhi refirió que la energía generada en sistemas flotantes de energía solar representa menos del 1% de la capacidad de generar electricidad con paneles solares a nivel mundial.

Para finales de 2024, se habían instalado más de 9,6 gigavatios de capacidad de generación eléctrica con paneles solares flotantes en 66 países y regiones, añadió Gandhi.

Rafael Almeida, científico especializado en ecosistemas de agua dulce y profesor adjunto en la Universidad de Indiana, campus Bloomington, dijo que el aumento de los sistemas flotantes de energía solar forma parte de una expansión más amplia del desarrollo en el uso de esta energía, impulsada por la demanda de electricidad de fuentes renovables y con menores emisiones de carbono.

“No es que sólo aumenten los sistemas flotantes de energía solar”, destacó Almeida. “Todo tipo de energía solar —en particular la instalada en tierra— se ha acelerado durante la última década”.

Aproximadamente el 90% de la capacidad mundial de generación de energía mediante sistemas fotovoltaicos flotantes se ubica en Asia, y cerca de la mitad de esa cifra se localiza en la parte continental de China, apuntó Gandhi.

La tecnología está bien consolidada en China, Japón, Taiwán y Corea del Sur, donde el suelo es un recurso escaso y caro, mientras que en Estados Unidos se encuentra rezagada, principalmente porque el país dispone de más terreno para el desarrollo energético, señaló Almeida.

Su grupo de investigación encontró que aproximadamente el 95% de las instalaciones solares flotantes se ubican en masas de agua gestionadas, incluidos embalses en Japón, lagos en antiguas canteras en Europa y sistemas de acuicultura en China.

En Estados Unidos, es posible que las empresas de servicios públicos, los municipios y otros organismos públicos ya controlen cuerpos de agua en zonas con una elevada demanda energética. Se han instalado sistemas flotantes de energía solar en estanques de tratamiento de aguas, instalaciones de alcantarillado por todo el país e, incluso, en el estanque de riego de una bodega vinícola en el valle de Napa, observó Gandhi.

Florida pone estanques de escorrentía pluvial a disposición de sistemas flotantes de energía solar

El estado de Florida respalda explícitamente los sistemas fotovoltaicos flotantes mediante una ley estatal promulgada en 2022.

Justin Kramer, director de tecnologías emergentes y análisis de datos en la Comisión de Servicios Públicos de Orlando, manifestó que el terreno disponible es limitado y costoso.

“La energía solar flotante ofrece predios ubicados dentro del perímetro urbano, pero que no se destinan para nada más”, agregó Kramer.

Los municipios y ciudades del estado cuentan con unos 76.000 estanques de escorrentía pluvial, lo que equivale a aproximadamente el 2,7% de su superficie urbana, según investigadores de la Universidad de Florida, con base en datos de uso del suelo de 2012. AJ Reisinger, profesor adjunto de dicha universidad, quien se especializa en suelos urbanos y calidad del agua, explicó que Florida tiene tantos estanques de escorrentía pluvial debido a sus intensas precipitaciones, su terreno llano, sus suelos arenosos y su historia de desarrollo urbanístico.

Los expertos dijeron que la idoneidad de una masa de agua depende de su proximidad a la red eléctrica, los niveles de agua, las condiciones de anclaje, el tamaño, los otros usos posibles, y las consideraciones económicas y ambientales.

La comisión comenzó con un sistema de 32 kilovatios que amplió, y posteriormente desarrolló un proyecto independiente de 120 kilovatios. En noviembre de 2025, puso en marcha la instalación de la matriz Conway Road, de 2 megavatios, un sistema flotante compuesto por más de 3.400 paneles que, según la comisión de Orlando, es la mayor instalación flotante de energía solar del estado.

D3Energy dice que tiene los derechos exclusivos para desarrollar sistemas fotovoltaicos flotantes en estanques de escorrentía pluvial gestionados por el Departamento de Transporte de Florida y situados dentro de los derechos de vía de las carreteras estatales, y estima que dichos sistemas podrían generar más de 1 gigavatio de energía.

Operadores en Florida dicen que los sistemas han resistido el paso de huracanes

Los sistemas flotantes de energía solar generan entre un 5% y un 8 % más de energía que una instalación típica sobre un tejado debido al efecto refrigerante del agua, señaló Kramer. Sin embargo, Gandhi advierte que en ocasiones este beneficio se exagera, ya que varía considerablemente en función del viento y la temperatura ambiental.

Los paneles pueden reducir la evaporación, lo cual, explicó Gandhi, resulta especialmente útil en embalses de riego situados en regiones áridas.

Kramer manifestó que las instalaciones de Orlando están diseñadas para adaptarse a las variaciones en el nivel del agua de los estanques y a las velocidades del viento propias de Florida, y han operado a pesar del paso de varios huracanes.

Están “diseñadas para subir y bajar a medida que el nivel del agua en los estanques de escorrentía pluvial aumenta o disminuye”, agregó. “Y están diseñados para las velocidades del viento con las que tenemos que lidiar”.

D3Energy, que cuenta con más de 15 proyectos flotantes de energía solar en Florida, notificó que ninguno de sus sistemas sufrió daños estructurales cuando el huracán Milton azotó la costa del golfo de México en 2024.

Los científicos estudian las implicaciones ecológicas

Los estanques de escorrentía pluvial son infraestructuras artificiales, pero también albergan algas, plantas, bacterias, insectos, peces y aves. Asimismo, contribuyen a gestionar nutrientes, contaminantes y sedimentos.

“Definitivamente, (estos estanques) realizan y ejecutan gran parte de los mismos procesos ecológicos naturales y funciones ecosistémicas que cabría esperar de un estanque natural o humedal natural”, subrayó Reisinger, de la Universidad de Florida.

Los sistemas flotantes de energía solar también pueden limitar la cantidad de luz del sol que penetra en el agua. Reisinger dijo que la sombra que proyectan puede alterar la fotosíntesis y la producción primaria, lo que a su vez afectaría a las algas, a las plantas sumergidas, la eliminación de nutrientes, el hábitat y las redes tróficas acuáticas.

Si bien cubrir parte de una superficie de agua ayuda a enfriarla y a reducir la evaporación, también puede modificar la disponibilidad de oxígeno para el ecosistema acuático, apuntó Almeida.

La comisión de Orlando intenta limitar la cobertura a entre el 70% y el 80% de la superficie del estanque. La proporción exacta depende de las necesidades de mantenimiento y del ecosistema de cada cuerpo de agua, explicó Kramer.

Los científicos aún no saben qué cantidad de cobertura resulta excesiva.

“¿Existen puntos de inflexión a partir de los cuales se comienza a modificar el sistema de maneras que la propia naturaleza del sistema es transformada dramáticamente?, preguntó Almeida. “¿En qué punto deberíamos dejar de cubrir (el agua)?”

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FUENTE: AP